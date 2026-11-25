Асът на ЦСКА Стефано Сенси отново напомни за таланта си и привлече вниманието на европейската футболна сцена. Този път обаче магията на италианския халф не остана незабелязана единствено от привържениците на "червените". Официалният профил на Лигата на конференциите в социалната мрежа X публикува видео с негово впечатляващо отиграване, предизвикало сериозен интерес сред футболните фенове.

Стефано Сенси привлече погледите на цяла Европа

В центъра на вниманието попадна епизод от домакинския двубой на столичани срещу Монако, игран в средата на миналия месец. В една от ситуациите 31-годишният футболист демонстрира завидна техника, като с изключително елегантно движение успя да се освободи от японския национал Такуми Минамино.

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От европейската футболна централа не пропуснаха възможността да отбележат изпълнението на италианеца. Към публикуваните кадри УЕФА добави краткия, но красноречив коментар: „Това обръщане на Сенси!“. Видеото показва как халфът на ЦСКА използва финеса и отличния си контрол върху топката, за да остави своя съперник без възможност за реакция.

Публикацията бързо привлече вниманието към представянето на Сенси, който още с пристигането си в България предизвика сериозен отзвук. Италианецът притежава богат опит на най-високо ниво, а техническите му качества са сред най-отличителните черти в играта му.

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