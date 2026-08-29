Национал на България направи нещо историческо в немската Бундеслига

Българският национал Лукас Петков записа името си в историята на германския футбол по впечатляващ начин. 25-годишният офанзивен футболист реализира първия гол в историята на Елверсберг в Бундеслигата, след като даде преднина на тима си срещу Байер Леверкузен още в 8-ата минута. Петков получи топката около границата на наказателното поле и с прецизен удар с левия крак, който срещна лек рикошет, не остави шансове на вратаря Марк Флекен.

Лукас Петков вкара първия в историята гол на Елверсберг в елита на Германия

Попадението има специално значение не само за българина, но и за целия клуб. Елверсберг за първи път в своята история играе в германския футболен елит, след като през миналия сезон си осигури директна промоция като втори във Втора Бундеслига. Тимът от малкото градче в Саарланд се превърна в една от големите истории на германския футбол, стигайки до върха само няколко години след участието си в четвъртото ниво.

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А човекът, който вкара историческия първи гол, далеч не е случаен. Петков беше един от водещите футболисти на Елверсберг през миналия сезон и завърши кампанията като най-добрия реализатор на клуба в 2. Бундеслигата с 13 попадения. Именно неговите изяви помогнаха на отбора да направи решителната крачка към елита.

Любопитното е, че Петков вече имаше опит в Бундеслигата. Преди това той записа осем участия за Аугсбург в периода 2021–2022 г., но тогава така и не успя да се разпише. Затова историческият гол срещу Леверкузен има още по-голяма стойност за българския национал. С попадението той се превърна и в 12-ия български голмайстор в историята на Бундеслигата.

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