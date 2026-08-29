Спорт:

Мъж пострада в Пирин, транспортират го с медицински хеликоптер до София

29 август 2026, 18:52 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мъж пострада в Пирин, транспортират го с медицински хеликоптер до София

Медицински хеликоптер транспортира към София 56-годишен мъж със счупена подбедрица, пострадал в района на Попово езеро в Пирин. Това съобщиха за БТА от отряда в Банско на Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Още: Транспортираха с хеликоптер пребито 5-годишно дете, арестуваха бащата

Сигналът за пострадалия турист е подаден в дежурния център на ПСС около 13:30 часа. Планинските спасители са поискали помощ по въздух. Медицинският хеликоптер вече е взел пострадалия мъж и го транспортира към София, където той ще бъде настанен в болница за лечение, обясниха от ПСС и добавиха, че акцията на планинските спасители все още не е приключила, като екипите все още се прибират.

Още: Младеж пострада тежко при катастрофа, медицински хеликоптер го докара в София

Междувременно в ПСС е постъпил сигнал и за изгубени туристи в района на Карааланишки езера в Рила. Те са подали сигнал на телефон 112, откъдето са били свързани с планинските спасители. В момента туристите получават указания как да се приберат. 

Още: Заради ужаса на „Тракия“: За пръв път медицински хеликоптер кацна директно на магистралата

По-рано днес медицински хеликоптер беше изпратен към пострадал планински спасител. Той е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на връх Газей.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пирин София медицински хеликоптер пострадал въздушна линейка
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес