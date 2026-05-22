От диванчето на Петьо Еврото до кабинета "Борисов" 3: ДБ искат отговори от лидера на ГЕРБ

От "Демократична България" настояват за изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова, Данаил Кирилов и представителя на държавата тогава в Брюксел във временната комисия по правни въпроси в 52-ото Народно събрание. Искането обяви пред медиите съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. Според него става въпрос за огромен скандал - че от диванчето на Петьо Еврото се раздават команди на българското правителство, което стигат до Брюксел.

Те искат да знаят какъв е каналът на комуникация между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство. Поводът за техните твърдения е статия в "Капитал", в която се цитират класифицирани документи.

"Тъй като бяха отхвърлени многократно временни комисии - фактите идват всеки ден. Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Статията е в "Капитал". Документите най-вероятно са класифицирани, но такива документи има. Това подчертава задкуилисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство тогава, начело с Бойко Борисов, с правосъден министър Данаил Кирилов, който си е позволил да излъже какво точно се е случило тогава", коментира Божанов.

Присъдата на Петьо Еврото

ОТ "Демократична България" коментираха и вчерашната присъда за Петьо Еврото, който беше глобен с 2556 евро за скандала "Осемте джуджета", а заповедта за ареста му беше отменена.

Според Божанов Петьо Еврото е освободен от наказателна отговорност и това най-вероятно се дължи на изначално сбъркан обвинителен акт.