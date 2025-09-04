България - Испания: Кога и къде да гледаме футболния празник на препълнения "Васил Левски"?

Националният отбор на България по футбол излиза в изключително тежък двубой срещу Испания от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. "Лъвовете" ще опитат да озаптят европейския шампион пред погледа на 40 000 души на Националния стадион "Васил Левски". "Ла Фурия Роха" излиза с най-доброто налично, като големият отсъстващ заради травма е Гави. Нашият селекционер Илиан Илиев пък няма да може да разчита на капитана Кирил Десподов.

България - Испания: Начален час и ТВ

В групата ни са още Турция и Грузия. Единствено първият се класира напред, а вторият отива на плейофи. Иначе стадионът ще бъде буквално претъпкан, защото всички билети са разпродадени, и се очакват около 40 000 зрители на трибуните. Нашите фенове са подготвили специална хореография по време на изпълнението на българския химн.

В колко часа започва двубоя между България и Испания?

В исторически план Испания е един от най-неудобните съперници за България. През далечната 1933 година "Ла Фурия" ни разгромява с историческото 13:0. За последно пък губим с 0:1 в контрола през 2002 година. Битката в четвъртък вечер е с начален час 21:45 часа.

Коя телевизия ще предава мача между България и Испания?

Мачът между България и Испания ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата, е БНТ, а може да бъде следен и по БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

