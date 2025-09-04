Войната в Украйна:

Убити и ранени: Русия се похвали с удар по цивилни датчани, разминиращи Украйна (ВИДЕО)

Русия публикува кадри от удар срещу членове на датска мисия, извършваща работа по разминиране в Черниговска област. От Москва решиха да се похвалят с абсурдния удар по невъоръжени служители. От Русия определиха доброволците като „екипи за удари с дронове“, но това твърдение е опровергано от собственото им видео, което показва само бели цивилни превозни средства, пише Телеграм каналът Nexta.

Първо, руснаците минираха украинска територия — а след това атакуваха сапьорите. Целта им е ясна: да причинят възможно най-много цивилни жертви. Министерството на външните работи на Дания потвърди, че Русия е ударила персонал от Датския съвет за бежанците. За момента е известно, че двама хуманитарни работници са загинали, а петима други са ранени.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
