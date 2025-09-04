Убити и ранени: Русия се похвали с удар по цивилни датчани, разминиращи Украйна (ВИДЕО)

Русия публикува кадри от удар срещу членове на датска мисия, извършваща работа по разминиране в Черниговска област. От Москва решиха да се похвалят с абсурдния удар по невъоръжени служители. От Русия определиха доброволците като „екипи за удари с дронове“, но това твърдение е опровергано от собственото им видео, което показва само бели цивилни превозни средства, пише Телеграм каналът Nexta.
Russia published footage of a strike on members of a Danish mission carrying out demining work in the Chernihiv region.— NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2025
The war criminals decided to flaunt their cruelty and inhumanity.
They labeled the volunteers as “drone strike crews,” but the absurdity of this claim is… pic.twitter.com/PQK7bin8wz
Първо, руснаците минираха украинска територия — а след това атакуваха сапьорите. Целта им е ясна: да причинят възможно най-много цивилни жертви. Министерството на външните работи на Дания потвърди, че Русия е ударила персонал от Датския съвет за бежанците. За момента е известно, че двама хуманитарни работници са загинали, а петима други са ранени.
