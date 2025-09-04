Кога Ямал ще спечели "Златната топка" и кой ще триумфира тази година? Стоичков отговори от музея си (ВИДЕО)

Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков даде интервю пред авторитетната испанска медия “Mundo Deportivo” от своя музей в София. Камата бе попитан за фаворита си за тазгодишното издание на "Златната топка". Голмайсторът на Мондиал 94' посочи крилото на ПСЖ Усман Дембеле, но не скри симпатиите си към звездата на Барселона Ламин Ямал. Стоичков смята, че само от Ямал зависи кога точно младият суперталант ще завоюва най-ценния индивидуален приз.

Стоичков с интервю за авторитетна испанска медия

„Тази година след това, което направи ПСЖ си мисля, че Усман Дембеле трябва да спечели Златната топка. Ламин Ямал вярвам, че ще бъде сред първите трима финалисти за Златната топка. До голяма степен нещата зависят и от журналистите, които също участват в гласуването”, каза Стоичков пред “Mundo Deportivo”.

"Ако има късмета, може да се качи на подиума и да му дам Златната топка. Но видяхме тази година какво направи Пари Сен Жермен. Спечелиха всичко с изключение на този мач в Ню Йорк срещу Челси. Според мен Дембеле е фаворит за Златната топка”, смята той.

“Аз разбира се, се надявам да спечели Ламин, защото той е нашия отбор и много ни радва. Mисля, че един ден Ламин Ямал ще спечели Златната топка. Кога ще бъде това, в голяма степен зависи от самия него, не зависи от нас. Той трябва да следва своя път и да не бъде сравняван с един или друг. Сравненията никога не са били добри. На мен никога не ми е харесвало мен да ме сравняват се други футболисти. Също така не ми харесва други да бъдат сравнявани с мен", категоричен е Христо Стоичков.

