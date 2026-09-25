Спорт:

"България победи най-силния отбор в Европа!"

25 септември 2026, 21:48 часа 213 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Team Bulgaria
"България победи най-силния отбор в Европа!"

Селекционерът на българския национален отбор за младежи до 21 години Тодор Янчев говори след феноменалната победа на тима над Португалия. "Лъвчетата" направиха обрат с 2:1 в мач от осмия кръг на квалификациите на Европейското първенство по футбол през 2027 година. "Мореплавателите" излязоха напред в резултата в началото на второто полувреме, но това по никакъв начин не притесни момчетата на Янчев. Вместо това, те се мотивираха и успяха да стигнат до победата.

Тодор Янчев похвали българските футболисти за невеоятния характер

Попадения на Тодор Павлов в 87-а минута и Александър Маринов в добавеното време донесоха трите точки на България срещу непобедения до момента Португалия. По този начин "лъвчетата" се изкачиха на третата позиция в групата и са само на точка от втория в класирането Чехия, който има 15 пункта. "Мореплавателите" водят с 19 точки на върха. Янчев определи Португалия като най-силния отбор в Европа в момента и похвали футболистите си за невероятния характер, който показаха.

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Младежки национален отбор на България

Ето какво каза селекционерът на България U21:

"Големи са емоциите. Благодаря на нашите играчи! Благодарение на тях извоювахме тази победа, ние сме до тъчлинията. Победихме може би най-силния отбор в Европа. С това качество и добри футболисти на Португалия, радвам се, че победихме такъв съперник. Респект към Португалия и благодарности към нашите футболисти", започна Янчев. "До последно имахме своите битовизми и проблеми със състава, но се справихме и показахме самочувствие и вяра в нашите моменти. Това работихме, момчетата имат голямо бъдеще, надявам се тази победа да им даде още повече сила и увереност." 

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"Португалия е класен отбор отвсякъде. В Португалия също бяхме много добре подредени, днес спечелихме с характер и воля, те нямаха време кога да реагират. Виждам симбиоза между нас като екип и играчите, което е най-важно за един отбор. Когато нещата в кухнята са наред, за мен е удоволствие да работя с такива момчета. Прекланям се пред тяхната всеотдайност. Неминуемо това е резултат от работата, тази победа трябва да ни послужи като стъпало в изкачването нагоре, тепърва важните мачове предстоят. От утре фокусът ни е насочен към Чехия. Днес мина и гледаме към другия мач", каза още Тодор Янчев.

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Тодор Янчев Младежки национален отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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