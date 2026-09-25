Моля те, прегърни ме! Допамин за петък

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Най-добри приятели завинаги: Допамин за вторник
जानवर मोहब्बत पहचान लेते हैं,— Dinesh Khandelwal (@DineshK03975523) September 23, 2026
.
मगर इंसान नहीं...!!
.
तुझसा तो कोई और नहीं जानू...🥰❤️#AnimalLover #CuteAnimals pic.twitter.com/DpvxgaEBj8
Заглавната снимка е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.