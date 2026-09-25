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Моля те, прегърни ме! Допамин за петък

25 септември 2026, 22:30 часа 633 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Моля те, прегърни ме! Допамин за петък

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Най-добри приятели завинаги: Допамин за вторник

 

Заглавната снимка е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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