Селекционерът на Люксембург отличи две звезди на България и се закани да промени историята

Селекционерът на Люксембург Джеф Щрасер говори преди срещата с националния отбор по футбол на България. "Червените лъвове" ще гостуват на стадион "Христо Ботев" в Пловдив в мач от първия кръг на Лигата на нациите. Срещата ще се изиграе в събота, 26 септември, от 19:00 часа. 51-годишният специалист подходи с уважение към отбора на България преди предстоящия мач и отличи две от звездите в състава на Александър Димитров.

Люксембург ще се пази от две звезди на България в атака

Наставникът обърна внимание на факта, че неговият тим никога не е постигал успех срещу селекцията на България в исторически план. По този повод той заяви: "Когато гледаме тази статистика - разбира се, че нашият приоритет ще е да я променим. Ако трябва да определя нашите опоненти в групата - мисля, че ранкингът показва, че сме равностойни. Утре играем с България – много интересен отбор. Имат футболисти, които играят в местното първенство и в чужбина. Мисля, че ще бъде важен мач и за двата тима, за да започнем турнира с добър резултат."

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След това Щрасер разкри, че ще се пазят най-вече от Марин Петков и Здравко Димитров в атаката на България: "Анализирахме отбора на България. Имат качество в атака в лицето на Петков и Димитров. Груев е може би лидерът на този отбор. Утре ще разберем дали той ще може да играе. Знаем, какви качества има нашият опонент, но трябва да гледаме нашия отбор и нашата игра."

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