Българин е №1 на Стария континент! Триумф пред родна публика на Европейското по бокс

Огромен успех за България на Европейското първенство по бокс! Родният представител Радослав Росенов успя да спечели първата си титла си в категория до 60 килограма на шампионата на Стария континент. Във финала Росенов победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение. По този начин страната ни завърши участието си на домашното европейско първенство с общо две отличия. Другото бе завоювано от Рами Киуан в категория до 75 килограма, в която той остана с бронз.

Радослав Росенов е европейски шампион при 60-килограмовите

След много равностоен първи рунд Росенов успя да поведе с 3:2 гласа в съдийските карти. Българинът и украинецът бяха много агресивни в действията си, но боксьорът в синьо постигаше това и с цената на много нечисти действия. Росенов, който в предишните си два мача получи аркади и на двете вежди, опитваше да се предпази и да действа на контраатака. Това даде резултат и във втория рунд той получи вота на всички съдии край ринга. В третия рунд играта се изнерви и бе често накъсвана, а над дясната вежда на Росенов отново се отвори аркада. Това обаче не спря 22-годишния българин и за пръв път в кариерата си той стана европейски шампион при мъжете.

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На 1/4-финалите Росенов победи действащия европейски шампион в категорията Всеволод Шумков от Русия и осигури първи медал за България. В категория до 60 килограма 22-годишният русенец демонстрира качества и характер и стигна до успеха с 3:2 (28:27, 26:29, 27:28, 28:27, 28:27) съдийска гласа. Въпреки трудностите, които срещна в началото на първия рунд, Росенов се справи отлично и си гарантира минимум бронзово отличие, а впоследствие го превърна в злато.

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