В Хърватия менютата на ресторантите вече ще са с по 2 цени за всяко ястие

От 1 октомври хърватските ресторанти и кафенета ще бъдат задължени да слагат в менютата си две цени за всяко ястие и напитка - актуална, текуща цена и т. нар. "котвена цена", на която същото ястие/напитка се е предлагало на 10 септември 2026 г. Новото правило е залегнало в постановление на хърватското правителство.

Клиентът ще плаща само текущата цена, а втората цена ще служи за сравнение и ще показва промяната, която е настъпила за този период. Изискването важи както за напечатаните менюта, така и за менютата на сайтовете на заведенията и за външните рекламни табели.

За нарушения са предвидени глоби до 2000 евро, а за някои компании - до 27 000 евро, съобщи "Билд".

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Ръководителят на Асоциацията на ресторантьорите в Загреб, Франц Летица, вече разкритикува наредбата, като заяви, че двете цени ще объркват клиентите.

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