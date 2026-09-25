Невероятен обрат за България! "Лъвчетата" победиха големия фаворит и мечтаят за Евро 2027

Младежкият национален отбор на България до 21 години записа много престижна победа в квалификациите за Европейското първенство по футбол през 2027 година. "Лъвчетата" направиха невероятен обрат и спечелиха с 2:1 срещу големия фаворит в групата Португалия. Момчетата на Тодор Янчев изоставаха с едно попадение, но се съвзеха в последните моменти и вкараха два безответни гола във вратата на "мореплавателите". По този начин България се доближи само на точка от втория в класирането Чехия, който има 15 пункта. Португалия е на върха с 19.

"Лъвчетата" пребориха Португалия пред родна публика

"Мореплавателите" бяха много активни през първото полувреме, но така и не успяха да преодолеят Пламен Андреев под рамката. Те започнаха да обстрелват вратата му от самото начало, но българинът внимаваше. След близо половин час игра се откри първата по-опасна ситуация пред родния тим. Георги Лазаров изведе Стивън Стоянчов на добра позиция, но таранът на Левски нацели гредата, а при добавката Никола Илиев стреля в ръцете на Жоао Карвальо. До края на полувремето Андреев отказа португалските звезди на още няколко пъти и така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство. В самия край Густаво Варела също удари греда.

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Невероятен Пламен Андреев и обрат за България

Родният наставник Тодор Янчев извърши две смени на почивката, заменяйки Мартин Георгиев и Роберто Райчев с Валери Владимиров и Александър Маринов. "Лъвчетата" започнаха по-активно и създадоха работа на португалския страж. В 50-та та минута обаче отбраната на България се пропука. Густаво Варела бе изведен на отлична позиция и не пропусна да се разпише на опразнената врата. Гостите продължиха да бъдат активни след гола. По тази причина Янчев предприе още една промяна, пускайки в игра Дамян Йорданов на мястото на капитана Асен Митков.

След час игра дойде най-доброто положение за България. Тогава Дамян Йорданов пропусна да се разпише от добра позиция. От другата страна на терена, Пламен Йорданов продължи да бъде големият герой и да пази тима ни в мача. В 83-а минута Матеуш Фернандеш пропусна да удвои аванса на "мореплавателите" от близка дистанция. Малко след това отново Андреев спаси отбора, след като спря обещаваща атака. Родните таланти не се предадоха и в 87-а минута стигнаха до изравнителното попадение. Тогава Тодор Павлов прати топката в мрежата за 1:1 с глава. Голът даде увереност на "лъвчетата" и те успяха да направят пълен обрат. В добавеното време Никола Илиев подаде на резервата Александър Маринов, а той не пропусна да донесе победата на България.

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