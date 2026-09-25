По-високи заплати за музикантите на БНР. Търси се устойчиво решение

Министерство на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер. Средствата са целеви и са предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на Радиото, което влиза в сила от 1 октомври 2026 г. "Това финансиране е първа стъпка към намиране на трайно решение на един десетилетен и ескалиращ проблем", коментира генералният директор на БНР Милен Митев.

Работещи варианти

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"Българското национално радио е първостепенен разпоредител с бюджетни средства, но Министерство на културата активно съдейства в търсенето на работещи варианти. Благодарим за разбирането, което получихме в Министерство на финансите в тези трудни времена." допълни още Митев.

Продължава работата по търсене на устойчиво законодателно решение, което да закрепи в закон музикалните състави и дейността им и така да гарантира тяхното бъдеще и адекватно финансиране.

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"Заедно с държавните институции вървим към решение на един многогодишен проблем, който е недопустимо да застрашава живота, здравето и достойнството на нашите музиканти", обобщи генералният директор на БНР.

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