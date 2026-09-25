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Ръководството на Левски чу "сините" фенове и изпълни желанието им за Лига Европа

25 септември 2026, 22:03 часа 698 прочитания 0 коментара

Ръководството на Левски удовлетвори желанието на "сините" фенове в Европа. Клубът взе решение да намали цените на билетите за двубоите с Ягелония и Лилестрьом в основната фаза на Лига Европа. Това се случва в резултат на недоволството на привържениците, поради което останаха много празни места на Националния стадион "Васил Левски" за двубоя със Залцбург. Намаленията са между 5 и 13 евро за възрастни, като само за срещата с Милан цените отново ще бъдат вдигнати.

Левски намали цените за две от домакинствата си в Лига Европа

Притежателите на пакетни билети ще получат ваучери с разликата, а сумата може да бъде използвана както за артикули, така и за подновяване на сезонни карти. От "Герена" подчертаха, че са разбрали грешката си спрямо очакванията на феновете и по тази причина променят първоначалното си решение. На 5 ноември от 19:45 часа в София гостува полският Ягелония, а на 10 декември от 22:00 часа на Национален стадион "Васил Левски" е срещата срещу норвежкия Лилестрьом. Милан пък пристига в столицата на 21 януари 2027 година.

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Левски фенове

Позицията на Левски:

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"Всички ние знаем, че любимият ни клуб е силен, когато е единен. Ръководство, отбор и публика - заедно сме написали не един и два епизода от славната история на вековния ни клуб и сме убедени, че и занапред ще е така. На крилете на постиганите от първия отбор успехи клубът обяви цени на билетите за четирите ни домакински срещи от основната фаза на Лига Европа 2026/27, които считахме, че отговарят на висотата на европейското предизвикателство. Очевидно обаче цените се оказаха различни от очакванията на част от привържениците ни. И именно защото Левски не е обикновен футболен клуб, ние чухме посланието на феновете.

След проведена дискусия ръководството на клуба взе следното решение: Намаляваме цените на билетите за оставащите три домакински мача от основната фаза на Лига Европа 2026/27.. Допълнително въвеждаме нови семейни отстъпки и преференциални условия, които първоначално не бяха предвидени. Децата до 7 години ще влизат безплатно, без право на отделно седящо място. За двубоите с Ягелония, Лилестрьом и Милан ще бъде обособен "Семеен сектор". Привържениците, закупили вече пакетен билет за всички домакински срещи, ще получат ваучер, който отразява разликата между първоначалните и актуализираните цени, като е отчетена и общата отстъпка при покупката на пакета. Ваучерът може да бъде използван за подновяване на абонаментна карта или за покупка на продукти в официалния магазин на ПФК Левски", гласи позицията на "синия" клуб.

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Лига Европа Левски Ягелония
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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