Левски няма да спре с Макун: Задържа още една звезда на "Герена"

В Левски тепърва започват трудностите, които идват с престижа на това да станеш шампион на България и да играеш в европейските клубни турнири. "Сините" направиха добри трансфери през лятото, но се нуждаят и от старите си звезди, които положиха основите на отбора. Именно затова те подновиха договора на Кристиан Макун, а сега са оптимистично настроени, че същото ще може да се случи и с Акрам Бурас.

Акрам Бурас ще се завърне за Левски скоро

В момента Акрам Бурас е контузен, като ще се завърне към пълноценни тренирорки по-късно от очакваното. Според мнозина, именно липсата на алжиреца е довела до трудностите на Левски в последните мачове. И все пак в Левски смятат, че Бурас ще може да се завърне в игра поне за някои от мачовете на "сините" след паузата за националните отбори. Тогава на възпитаниците на Хулио Веласкес им предстои серия от 6 гостувания.

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Левски ще преговаря с Бурас, след като се завърне

За Левски ще бъде много важно да задържи Акрам Бурас за по-дълго, тъй като договорът му изтича през лятото на 2028 г. Според колегите от "Мач Телеграф", в клуба са оптимистично настроени, че ще могат да преподпишат с алжиреца. Те са провели разговори с футболиста и неговия агент, но за момента и двете страни приоритизират завръщането на Бурас на терена. Ако той успее да си върне формата, в която се намираше преди контузията, ще има нови преговори за удължаване на договора на халфа с Левски.

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