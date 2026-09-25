Най-важните новини за деня: 25 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 септември 2026 г.

3% ДЕФИЦИТ, ПРЕДВИДИМА ДАНЪЧНА СИСТЕМА И РЕГУЛАЦИИ: РАДЕВ ПОСТАВИ НОВИТЕ ЦЕЛИ ПРЕД ВЛАСТТА

Дефицит до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Това са целите на кабинета за бюджета за 2027 година, обявени на конференция, организирана от финансовото министерство и Европейският механизъм за стабилност, от който България стана част. Форумът беше открит от премиера Румен Радев.

"ЗАДАЧАТА ТРЯБВА ДА ИМА ПОНЕ ЕДНО ВЯРНО РЕШЕНИЕ": ЯВОР ГЕЧЕВ ЗАЩИТИ НОВИТЕ ДАНЪЧНИ МЕРКИ

Новият пакет от данъчни промени, включващ мерки срещу свръхпечалбите и промени във ваучерната система, е насочен към преодоляване на съществуващи пазарни дисбаланси, а не към санкциониране на коректните компании. Това стана ясно от думите на депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев по повод острите критики на опозицията и бизнеса. По отношение на ваучерите за храна, където се предвижда таванът да бъде увеличен до 200 евро месечно при въвеждане на 10% облагане, позицията на управляващите остава твърда, че мярката не се обезсмисля.

МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА С НОВА ФОРМУЛА: УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРОКАРАХА ПРОМЕНИТЕ ВЪПРЕКИ КРИТИКИТЕ

След близо пет часа спорове, прекъсвания и остри сблъсъци Народното събрание окончателно прие промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Законопроектът на "Прогресивна България" беше прокаран на второ четене въпреки сериозните критики на опозицията, че текстовете са неясни, оставят твърде голяма свобода на Министерския съвет и на практика представляват "празен чек" за определяне на размера на най-ниското възнаграждение.

ДАНЪЧНИТЕ ПРОМЕНИ И МЕРКИТЕ СРЕЩУ СКЪПИТЕ ГОРИВА – ЩЕ ПРОРАБОТЯТ ЛИ? ГОВОРИ АДРИАН НИКОЛОВ (ВИДЕО)

Ще проработят ли предложените от правителството данъчни промени и мерки за компенсиране на високите цени на горивата? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори старши икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов: “Тук виждаме философията на бюджетирането, която явно ще прави екипът на Гълъб Донев през следващия период. Като в момента виждаме мерките при приходите. Това, което не виждаме на този етап, а може би дори е много по-важно, са разходните мерки. Като тук-таме видяхме анонси за намаление да речем на административен кадър, за малко административна реформа при РЗИ-тата да речем, което генерира доста сериозна обществена реакция негативна. Оттам насетне фокусът е приходите. Още: 3% дефицит, предвидима данъчна система и регулации

НЕ ГОТВИМ НАКАЗАНИЕ С ДАНЪЧНИТЕ РЕФОРМИ: ЗАМ.-ФИНАНСОВ МИНИСТЪР ГОВОРИ ЗА ПАРИТЕ НА КАБИНЕТА "РАДЕВ"

"Промените в данъчните закони включват пакет от мерки за повишаване на бюджетните приходи, но и намаляване на административната тежест, както и повишаване на данъчните облекчения за деца, за които има нужда. Няма наказание към бизнеса и работещите, а говорим за икономическа солидарност с данъчните реформи на властта", заяви пред bTV заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Още: Държавата облага свръхпечалбите на банки и телекоми, ваучерите за храна вече с данък, удар по хазарта и облекчения за деца (пълен списък)

РЕШЕНО: ПРОПАН-БУТАНЪТ И ПРИРОДНИЯТ ГАЗ ЩЕ СА БЕЗ АКЦИЗ ОТ 1 ОКТОМВРИ

Парламентът окончателно одобри нулева акцизна ставка за природния газ и втечнения нефтен газ (LPG), използвани като моторно гориво. Мярката ще действа от 1 октомври до 31 декември 2026 г., като промените в Закона за акцизите и данъчните складове бяха приети на първо и второ четене в рамките на едно заседание.

ИНТРИГАТА ЗА "ДОНДУКОВ" 2: ПЕТ РЕАЛНИ КАНДИДАТУРИ СРЕЩУ ТАКТИКАТА "ДВАМА СЕ КАРАТ, ТРЕТИЯТ ПЕЧЕЛИ"

България официално навлиза в предизборна кампания за президентските избори (от 0:00 часа на 25 септември), като общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се борят за поста. Политическата сцена предлага парадоксална ситуация, при която реални амбиции да спечелят имат само няколко души, докато останалите са водени от най-различни лични мотиви. Огромният брой кандидати обаче може леко да повиши избирателната активност от 25% на 27%. Още: "Радев ми помогна и това няма да го забравя": Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова и остро разкритикува Борисов и ГЕРБ

ПРОКУРАТУРАТА "КРИЕ" ДОКАЗАТЕЛСТВА И "ФАБРИКУВА" НОВИ: БОЖКОВ ПОСОЧИ ИМЕ НА ИЗВЕСТЕН МАГИСТРАТ, ЗАГОВОРИ ЗА БОРИСОВ И "МАГНИТСКИ" (ВИДЕО)

Прокуратурата е "укрила" флашка с доказателства по т.нар. хазартно дело срещу Васил Божков и е "изфабрикувала" друга, обяви самият той след съдебно заседание днес, 25 септември, позовавайки се на експертиза. Божков посочи и конкретно име на прокурор - Ангел Кънев. Бизнесменът е подсъдим като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта (вече закрита), които са допуснали да не бъдат събирани в пълен размер дължими по Закона за хазарта такси. Според обвинението нанесените щети на държавния бюджет са за близо 560 млн. лева.

FOREIGN AFFAIRS: КАК ПУТИН ЩЕ ЕСКАЛИРА СЛЕДИЗБОРНО

Руският диктатор Владимир Путин използва резултатите от парламентарните избори, за да укрепи легитимността си в страната и да оправдае по-нататъшна ескалация на войната срещу Украйна, пише колумнистът на геополитическото списание Foreign Affairs Андрей Колесников. 61-годишният журналист и експерт по руската политика дълги години беше старши сътрудник във Фонда за международен мир "Карнеги". Авторът отбелязва, че убедителната победа на партия „Единна Русия“ е била очаквана и предопределена от редица административни механизми.

БЪЛГАРСКИЯТ САБОТАЖ В ГЕРМАНИЯ: РАЗСЛЕДВАЩИТЕ СВЪРЗАХА "АМАТЬОРСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ" С РУСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ

В нощта на 3 септември две запалителни устройства бяха хвърлени от движеща се кола към строителна площадка в източната част на Мюнхен. Площадката се намира в непосредствена близост до централите на технологичните и отбранителни компании Rohde & Schwarz и Helsing. Производителят на дронове Helsing доставя оборудване на украинските въоръжени сили. Това бе вторият атентат в Германия за последния месец след неуспешната атака с дрон срещу украински самолет на гражданското летище в Лайпциг на 4 август.

"МНОГОПЛАСТОВАТА" ДИПЛОМАЦИЯ, ЕПИЗОД ПОРЕДЕН: БЪЛГАРИЯ ПАК (НЕ) ПОДПИСА ДЕКЛАРАЦИЯТА В ПОДКРЕПА НА УКРАЙНА

Нов външнополитически маньовър от типа "многопластова" дипломация проведе България в рамките на няколко часа късно в четвъртък вечер относно присъединяването на страната ни към декларацията в подкрепа на Украйна, която осъжда руската агресия. Документът бе подписан и анонсиран пред Общото събрание на ООН и включва подкрепата на 50 държави, сред които и България. Оказа се обаче, че дали заради предизборната кампания, дали заради притеснение как ще се възприеме ходът във вътрешнополитически план от избирателите, президентът Илияна Йотова и външният министър Велислава Петрова се разминаха в обясненията си кой какво е подписвал или не.

САЩ С ТРИ СТЪПКИ ЗА БЪРЗА ДЕЕСКАЛАЦИЯ, ДОРИ ЛЬО ПЕН ИСКА ОРЪЖИЯ И МИРОТВОРЦИ В УКРАЙНА. РУСИЯ С НОВА ЛЪЖА НА ФРОНТА - "ОБКРЪЖАВАНЕ" НА ДОБРОПИЛЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна и САЩ продължават да подкрепят ограничените примирия и мирните преговори за прекратяване на войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г. На 24 септември украинският президент Володимир Зеленски заяви, че администрацията на Доналд Тръмп предлага три незабавни стъпки за деескалация и възобновяване на дипломатическите преговори: руско-украинско примирие по отношение на ударите с голям обсег срещу енергийната инфраструктура на другата страна; възобновяване на зърнения коридор през Черно море; и тристранна среща между САЩ, Украйна и Русия, вероятно в Абу Даби (ОАЕ), като все още се чакат подробности за датата.

НА СЕДМИЯ ДЕН ЩЕ ОТВОРИМ ОРМУЗ: ИРАН ПРЕДСТАВИ НА САЩ ПЛАН С УСЛОВИЯ ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви в четвъртък, 24 септември, че Техеран е предложил на Вашингтон седемдневен план за прекратяване на военните действия, отваряне на Ормузкия проток и последващо започване на всеобхватни преговори относно ядрената програма на Ислямската република. Дипломатът заяви пред репортери по време на пресконференция около заседанието на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че предложението отразява в голяма степен ангажиментите, заложени в т.нар. меморандум за разбирателство, сключен (но бързо разпаднал се) между САЩ и Иран през юни тази година.