Чуждестранен работник загина при пожар в Бяла, обявиха бедствено положение

Работник от Непал е загинал при страховит пожар, избухнал в предприятие и склад за изолационни материали в град Бяла, Варненско. Това съообщиха от Областната дирекция на МВР. Той е на 42 г. от Непал и е работел на обекта.

Часове наред от мястото на пожара се издигаха огромни облаци от черен гъст дим. Със заповед на кмета на Община Бяла е обявено бедствено положение на територията на град Бяла и село Горица, в сила от 14:00 ч.

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В действие е приведен Общинският план за защита при бедствия и аварии, като в операцията е включено и местното Доброволно формирование. Пет пожарни екипа се борят със стихията, като при необходимост ще бъдат привлечени допълнителни сили от РД ПБЗН – Варна. На място са осигурени медицински екипи, а службите са в готовност да реагират при евентуални аварии в енергоподаването.

Въведени са строги временни ограничения, като изцяло се забранява влизането и движението на превозни средства в района на бедствието, освен за спасителната техника и продоволственото снабдяване. Полицията има готовност временно да спре движението по засегнатите пътни участъци в региона. Властите отправят спешен призив към гражданите да останат по домовете си, да затворят прозорците си заради опасния дим, в никакъв случай да не доближават периметъра на пожара и да следват стриктно разпорежданията на Единната спасителна система 112.

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Площта на огъня е около 2 декара. Няма опасност за намиращите се в близост сгради, твърдят от полицията.