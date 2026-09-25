Кабинетът "Радев":

"Няма титуляри и резерви в България": Александър Димитров разкри целта на "лъвовете" в Лигата на нациите

25 септември 2026, 17:07 часа 364 прочитания 0 коментара

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров говори преди предстоящия сблъсък с Люксембург. "Лъвовете" ще посрещнат тима на стадион "Христо Ботев" в Пловдив в мач от първия кръг на Лигата на нациите. Срещата ще се изиграе в събота, 25 септември, от 19:00 часа. България ще играе още с отборите на Исландия и Естония в Група "L" на Лига "С" на турнира. В състава на България обаче се открояват ясни липси.

Селекционерът говори преди мача с Люксембург

Основната цел пред "трикольорите" ще бъде да спечели групата си, което би довело до завръщане в Лига "В" на Лигата на нациите. Това призна и самият Димитров, който уточни, че това е поставената задача от Българския футболен съюз: "Целта е поставена от президента - да влезем в Лига "Б". Аз не говоря пред футболистите за цел, работим мач за мач и искаме да се представим добре срещу противниците. Всяка голяма цел започва с една малка стъпка. Утре излизаме срещу сериозен отбор като Люксембург. Има разлика в състоянието на футболистите, някои са играли доста. Нашата работа е да ги възстановим, предстоят ни четири мача за десет дни." 

ОЩЕ: БФС постави цел на Александър Димитров - България трябва да спечели групата в Лигата на нациите

Александър Димитров

"Няма до кого да се допитам"

"Утре излизаме срещу много сериозен противник, повтарям, влизат с три победи и една минимална загуба от Италия, победиха Албания като гост", продължи родният специалист. "Победиха Малта с 5:0 в баража. От играчите искам преди всичко дисциплина, себераздаване и желание от първата минута. За първи път срещаме такъв цикъл, няма до кого да се допитам, да почерпим опит за подобен цикъл, ключовете за нас е натоварването в мачовете, възстановяването и въвеждането за предстоящия мач."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Лига на нациите започва сега, всички са с равни шансове, в съвременния ни футбол няма отявлени фаворити, на световното първенство видяхме в началото много изненади. Ивайло Чочев? Не само той липсва в състава, имаме няколко контузени основни играчи, с които завършихме квалификационния цикъл. Не искам да мислим за това. Вярваме на всеки от състезателите, които са тук. Няма титуляри и резерви, всеки трябва да е готов и да носи своята отговорност. Обмислили сме вариант за заместник на Чочев, разбира се, но засега е това. Ако има нещо, ще бъде след Люксембург, никой не е застрахован от картони и контузии", каза ощ Александър Димитров.

ОЩЕ: Бивш на ЦСКА смята, че Естония е равностойна на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол Александър Димитров Лига на нациите
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес