"Няма титуляри и резерви в България": Александър Димитров разкри целта на "лъвовете" в Лигата на нациите

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров говори преди предстоящия сблъсък с Люксембург. "Лъвовете" ще посрещнат тима на стадион "Христо Ботев" в Пловдив в мач от първия кръг на Лигата на нациите. Срещата ще се изиграе в събота, 25 септември, от 19:00 часа. България ще играе още с отборите на Исландия и Естония в Група "L" на Лига "С" на турнира. В състава на България обаче се открояват ясни липси.

Селекционерът говори преди мача с Люксембург

Основната цел пред "трикольорите" ще бъде да спечели групата си, което би довело до завръщане в Лига "В" на Лигата на нациите. Това призна и самият Димитров, който уточни, че това е поставената задача от Българския футболен съюз: "Целта е поставена от президента - да влезем в Лига "Б". Аз не говоря пред футболистите за цел, работим мач за мач и искаме да се представим добре срещу противниците. Всяка голяма цел започва с една малка стъпка. Утре излизаме срещу сериозен отбор като Люксембург. Има разлика в състоянието на футболистите, някои са играли доста. Нашата работа е да ги възстановим, предстоят ни четири мача за десет дни."

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"Няма до кого да се допитам"

"Утре излизаме срещу много сериозен противник, повтарям, влизат с три победи и една минимална загуба от Италия, победиха Албания като гост", продължи родният специалист. "Победиха Малта с 5:0 в баража. От играчите искам преди всичко дисциплина, себераздаване и желание от първата минута. За първи път срещаме такъв цикъл, няма до кого да се допитам, да почерпим опит за подобен цикъл, ключовете за нас е натоварването в мачовете, възстановяването и въвеждането за предстоящия мач."

"Лига на нациите започва сега, всички са с равни шансове, в съвременния ни футбол няма отявлени фаворити, на световното първенство видяхме в началото много изненади. Ивайло Чочев? Не само той липсва в състава, имаме няколко контузени основни играчи, с които завършихме квалификационния цикъл. Не искам да мислим за това. Вярваме на всеки от състезателите, които са тук. Няма титуляри и резерви, всеки трябва да е готов и да носи своята отговорност. Обмислили сме вариант за заместник на Чочев, разбира се, но засега е това. Ако има нещо, ще бъде след Люксембург, никой не е застрахован от картони и контузии", каза ощ Александър Димитров.

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