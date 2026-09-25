Европейският шампион на България разкри как спечели първата си титла пред родна публика

Българският боксьор Радослав Росенов е новият европейски шампион в категория до 60 килограма при мъжете. Родният състезател триумфира на Европейското първенство по бокс, което се проведе в столичната "Асикс Арена". На големия финал Росенов победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение. Така той донесе втория медал за България от шампионата на Стария континент. Другият медал е на Рами Киуан, който спечели бронз в категория до 75 килограма.

Росенов говори след триумфа си на Европейското в София

Двамата започнаха равностойно, но българинът поведе с 3:2. След това той разчиташе предимно на контраатаки и това даде резултат във втория рунд. В третата част играта се изнерви и бе често накъсвана, а над дясната вежда на Росенов отново се отвори аркада, както в предните две срещи. На 1/4-финала той победи действащия шампион Всеволд Шумков от Русия, а след това се справи с Еварт Ернандес от Испания. Росенов призна, че най-трудният му двубой е бил на 1/4-финалите.

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"Деветката, която показах, символизира деветте европейски титли, които вече имам - при юношите, младежите, мъжете до 23 години и сега тази при мъжете. Най-трудният ми мач беше този с руснака Всеволод Шумков на 1/4-финалите, защото той бе действащият европейски шампион. В този мач наистина дадох абсолютно всичко от себе си. Другите два мача също бяха трудни, но не чак толкова. На 1/2-финала испанецът играеше с кубински стил, но и нашият треньор е кубинец и ние играем по същия начин. За днешния мач трябваше да покажа, че мога да играя всякак. Видяхме, че след първия рунд ми дават преднина само от 3:2 при играта с краката. Затова във втория рунд исках да се сбием от близка дистанция. Това беше промяната в тактиката. Така се получиха нещата, че ми провървя", бяха първите думи на Росенов.

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