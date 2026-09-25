Големите герои на България разкриха тайната за победата над Португалия по пътя към Евро 2027

Българският национален отбор по футбол до 21 години постигна много важен успех по пътя си към Европейското първенство за младежи през 2027 година. "Лъвчетата" надделяха с 2:1 срещу непобедения до момента Португалия в осмия мач от груповата фаза на квалификациите. По този начин тимът, воден от Тодор Янчев, се изкачиха на третата позиция в класирането с 14 точки - на една от втория Чехия. Португалия остава лидер с 19 пункта.

"Няма какво да ни спре, единствено ние самите можем!"

Българите бяха по-пасивни в предни позиции през първото полувреме, но стражът Пламен Андреев направи куп невероятни спасявания, за да запази нулевото равенство на почивката. Родната защита се пропука в 50-а минута, но това не отказа отбора по никакъв начин. "Лъвчетата" на Янчев показаха невероятен характер и стигнаха до пълен обрат и победата. Тодор Павлов изравни в 87-а минута, а Александър Маринов донесе трите точки с гол в добавеното време. След края на мача тримата големите герои дадоха мнението си за представянето на тима срещу "мореплавателите".

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Отзивите на тримата герои за България:

"Емоцията е прекрасна. Искам да благодаря на моето семейство, че ме подкрепи. След такъв пас трябва да си на правилната позиция и трябваше да съм там. Много неща ми казаха треньорите, но мога да кажа, че нищо не запомних. Момчетата ме поздравиха, но имаме още два мача, в които да покажем най-доброто и да победим", призна си Маринов, който влезе от пейката и отбеляза победния гол.

"Невероятно емоция! Незабравим момент. Те са световна сила, няма значение дали при мъжете, или при младежите. Това ще остане завинаги в нашата памет. Моят градски противник реши да ми сложи топката на главата, както той умее, реших да търся втора греда, но взе, че влезе във вратата. Стъпихме малко накриво и сега излизаме всеки мач за победа, няма значение срещу кой. Сърце, български дух, ние сме несломими! Няма какво да ни спре, единствено ние самите можем! Трябва да сме стъпили на земята, работата не е свършена, трябва да станем втори в групата", каза Павлов.

Накрая Пламен Андреев заяви, че сплотеността на този отбор го тласка напред: "Най-важното е, че се подкрепяме и сме всички заедно на терена. Ние сме като едно цяло. В последно време се развивам добре, защото направих крачката да отида в Унгария. Тодор Янчев ни каза, че сме свършили много добра работа, но трябва да мислим за следващия съперник - Чехия, като започваме подготовката още утре."

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