"Дава мило и драго, ляга и става с ЦСКА. За Бостанджиев същата работа"

Бившият национал на България и футболист на Левски Гошо Гинчев коментира финансовата мощ на водещите клубове у нас. Идването на новия собственик Атанас Бостанджиев на "Герена" несъмнено превръща бившия му клуб в един от титаните на българския спорт. Другите, които се отличават със значителна финансова подкрепа, са ЦСКА с Валтер Папазки, Лудогорец с братя Домусчиеви и ЦСКА 1948 на Цветомир Найденов.

"Големите пари в български футбол в момента ги има"

Гинчев бе специален гост в предаването "Код Спорт", където направи много интересно изказване за собствениците на Левски и ЦСКА. Той вярва, че двата столични гранда ще се развият много благодарение на Атанас Бостанджиев и Валтер Папазки съответно. Бившият национал призна, че лично се познава с бизнесмена, който дърпа конците на "Армията", и го определи като един от най-успешните в Европа.

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"Големите пари в български футбол в момента ги има. ЦСКА, Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948. Още малко му трябва на Ботев Пловдив. Това са все клубове, които имат уникални бюджети. ЦСКА изгражда невероятен стадион. Левски ще построи също, надявам се. Собствениците са амбициозни хора. Доколкото го познавам, а аз смея да твърдя, че и Валтер Папазки познавам отпреди много години - амбициозен човек, който в момента е един от най-сериозните бизнесмени не само в България, а и в Европа. Ентусиазиран е много в момента за развитието на ЦСКА. Дава мило и драго, ляга и става с ЦСКА. За г-н Бостанджиев същата работа", сподели Гинчев.

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