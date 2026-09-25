Майка и 12-годишният ѝ син пострадаха на пешеходна пътека в Русе

Пешеходка и 12-годишният ѝ син са пострадали при пътен инцидент в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. Катастрофата е станала около 18:25 часа на пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Доростол“ и „Воден“.

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Според първоначално установените данни кола, управлявана от 54-годишен мъж, е ударила с дясното си огледало 40-годишна пешеходка. В резултат на удара жената е паднала, повличайки със себе си 12-годишния си син.

Детето е получило фрактура на дясната китка и е настанено за лечение в ортопедичното отделение на УМБАЛ „Канев“. Жената не е пострадала сериозно и е освободена за домашно лечение. Тя е останала като придружител със сина си в болницата.

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Пробата на шофьора за употреба на алкохол е отрицателна, каза още Малчева, цитирана от БТА. Тя уточни, че произшествието се изяснява в рамките на досъдебно производство.