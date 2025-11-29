"Синият" голмайстор на А група, който скандализира с най-гръмката критика към Лудогорец

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Едва ли има фен на Левски, който не помни Базил де Карвальо! Сенегалският нападател премина от Локомотив Пловдив в редиците на "сините" през лятото на 2012 година. Той записа много добър сезон с 19 попадения, с които заслужи приза за голмайстор на тогавашната А група. Това обаче не беше достатъчно на столичния гранд да спечели титлата. Отборът на Николай Митов направи драматично реми със Славия в последния кръг и сдаде върха на Лудогорец. А реакцията на Де Карвальо остава завинаги в историята.

След Гара Дембеле всички говориха за Базил де Карвальо

Той е роден на 31 октомври, 1981 година в християнско семейство в Сенегал и е най-малкият от общо деветте деца във фамилията. Първоначалното му желание е да стане свещеник и дори прекарва 14-15-ата си годишнина в семинарията. Тогава намира пътя си за футбола и започва тренировки в местния професионален футболен клуб Казаспор. Започва да блести в сенегалското първенство, което му носи трансфер във Франция в Луан-Кюизо. Следва професионален договор със Сошо.

Последната година от престоя си там е преотстъпен на Седан, след което играе пет години във втора дивизия за Брест. През пролетта на 2010 г. се подвизава за Страсбург, но след края на сезона тимът отпада във втора дивизия и така идва ред на предизвикателството му в Локомотив Пловдив, където трябва да влезе в обувките на небезизвестния Гара Дембеле.

ОЩЕ: Сангаре: Ще поканя Гара Дембеле за последния мач, когато Левски стане шампион

За 2 сезона със „смърфовете“ записва 38 мача, 16 гола и 5 асистенции в А група и ги извежда до финал за Купата на България през сезон 2011/2012. Доброто му представяне води до трансфер в Левски. 33 двубоя със "синята" фланелка във всички турнири - 20 попадения и 4 асистенции, показва статистиката на сенегалеца.

"Лудогорец дава пари на отборите да играят срещу нас"

Нападателят, който притежава френски паспорт, е острието в атака за столичани. Левски води битка с титлата за Лудогорец, която ще бъде запомнена с култовото "Утре вестниците първи", последвано от "мустака" на Георги Петков и "бял" шамар за "сините". В решаващ мач на "Герена" срещу Славия Базил де Карвальо открива резултата и за миг изглежда, че шампионската титла ще е за Левски. В края на срещата обаче идва онзи злополучен момент – автоголът на Димитър Везалов, който прави резултата 1:1 и подарява титлата на Лудогорец.

След мача Базил де Карвальо избухна с обиди и обвинения: „Лайнян клуб за мен, Лудогорец е лайнян клуб! Дават пари на всеки, всеки мач, на всеки отбор, срещу който ние играем, те са платили! А когато те играят срещу същите отбори, печелят много лесно. Днес Славия играха да, но от Лудогорец сигурно и на тях са платили. Тези хора в Разград да изчезват от футбола, трябва нещата да се решават на терена, а не да плащат на всички! Това всички го виждат, но никой не го казва! Е, аз го заявявам. Това е корупция, по този начин българският футбол не може да върви напред", не крие гнева си футболистът.

До края на кариерата си той защитава цветовете на втородивизионния белгийски Уайт Стар, анголския Интер Луанда и приключва там, където започва европейският футбол за него - в Луан-Кюизо. Базил де Карвальо едва ли скоро ще бъде забравен от феновете на Левски - топ реализатор с голямо сърце, който винаги е крайно искрен в изказванията си.