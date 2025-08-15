Български талант игра като титуляр за новак в Серия А

Българският младежки национал Мерт Дурмуш започна като титуляр за отбора на Пиза в последния тест на тима преди началото на официалните мачове в Италия, а именно неделната битка с Чезена за купата на страната. Новаците в Серия А гостуваха на играещия в Серия D отбор на Пистойезе и завършиха 1:1. Старши треньорът на Пиза даде шанс на абсолютно всички здрави играчи да запишат минути и използва срещата предимно като тренировка.

Мерт Дурмуш получава доверие в Пиза

Мерт Дурмуш игра през първото полувреме и беше поставен като ляв халф-бек при система 3-4-2-1, което явно подсказа, че на него ще се разчита през новия сезон в елита на италианския футбол. Лявото крило се представя силно от началото на подготовката, като в една от проверките – срещу друг отбор от четвъртото ниво Калчо Бра, вкара гол и подаде за още един за 5:0.

Роденият в Ловеч през 2005-а година талант трябваше да се справя още в началото на срещата с няколко пробива, а в 21-вата минута сам създаде възможност за своя тим. Пробивът му завърши с центриране, но топката беше избита в ъглов удар. Двата гола в проверката паднаха през второто полувреме, като за Пиза се разписа синът на Джанлуиджи Буфон – Луис Буфон в 70-ата минута. Пет минути по-късно домакините изравниха от дузпа. Пиза стартира с официалните двубои в неделя в първия кръг за Купата на Италия като гост на Чезена.