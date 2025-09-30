С победа над Ботев в Пловдив: Левски се върна на върха в класирането

Левски постигна победа във второто си поредно гостуване в Пловдив в рамките на 4 дни. След като в петък загубиха от Локомотив, днес „сините“ победиха с 1:0 Ботев в отложен мач от Първа лига. Единственият гол бе дело на Мустафа Сангаре в 75-та минута на мача.

Още: Разочарование за "сините": БФС разясни съдийските казуси от дербито Левски - Лудогорец

Старши треньорът на домакините Иван Цветанов, който ръководи тима след раздялата през седмицата с Николай Киров, очаквано заложи на голямата звезда Тодор Неделев. В атака в титулярният състав пък място намери Франклин Чагас. Наставникът на Левски Хулио Веласкес направи една голяма изненада в титулярния състав. В защита той пусна като титуляр Никола Серафимов, който записа първи минути за "сините". В халфовата линия действаше и Акрам Бурас. Той си партнира с Асен Митков. Атаката пък се води от Евертон Бала.

Как се разви срещата?

Още в 20-ата секунда атакуващият халф на гостите Рилдо се опита да изпревари Даниел Наумов, но влезе грубо и получи бърз жълт картон. Първата интересна ситуация пък се откри пред вратата на Светослав Вуцов. Тодор Неделв опита удар от далечна дистанция, но стражът на "сините" се намеси на ниво.

Четири минути по-късно Николай Минков бе изведен по десния фланг, напредна и опита да намери съотборник в наказателното поле, но подаването му бе много лошо и Кристиан Димитров се справи.

В 31-ата минута Ботев направи добра атака. Николай Минков подаде към Франклин Чагас. Бразилецът напредна отдясно и обърна фронта на атаката, подавайки към Тодор Неделев. Халфът отправи страхотен удар от движение, но Светослав Вуцов успя да избие. Секунди преди края на първата част центриране към далечната греда беше свалено от Евертон Бала за Мазир Сула. Халфът нанесе удар, но Енок Куатенг се отличи с ключова намеса.

Още: "До онзи ден бе Пеле, а днес - трагедия": Веласкес защити двама от футболистите на Левски (ВИДЕО)

Второто полувреме започна с натиск на Левски. Евертон Бала напредна отляво и подаде към Асен Митков. Халфът намери резервата Мустафа Сангаре, който върна към Мазир Сула, но той не уцели вратата.

В 62-ата минута Мустафа Сангаре засече с глава центриране от корнер, но кълбото премина на сантиметри от целта. Пет минути по-късно нападателят на "сините" нацели и гредата. Таранът отправи перфектен удар с глава, но Даниел Наумов отклони кълбото, което се отби в десния страничен стълб. Десет минути по-късно гостите удариха и гредата след удар на Евертон Бала.

Още: Изгонен от ЦСКА е фаворит за Ботев Пловдив! Любо Пенев също бил в играта

В 75-та минута Левски стигна до гол, който се оказа и победен. Акрам Бурас пусна майсторски пас към Мустафа Сангаре, който излезе очи в очи с Даниел Наумов и с техничен удар успя да даде преднина на столичани. До края на срещата Ботев не успя да наложи по-сериозен натиск и допусна поредна загуба мв шампионата.

Левски се върна на върха

С победата Левски се завърна на челното място в класирането на лигата с 23 точки. „Сините“ имат точка повече от ЦСКА 1948 и две от Лудогорец, които обаче са и с мач по-малко. Ботев пък остава на незавидната 13-та позиция с едва 7 пункта. В следващия кръг на 4 октомври Левски посреща Берое. Ден по-късно – на 5 октомври, Ботев пък гостува на съименниците си от Враца.

Още: Официално: Изпадналият в криза гранд от Първа лига остана без треньор