Мароканецът от ЦСКА, който наказа Бербатов и Леверкузен, за да се превърне в любимец на Сектор Г

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Вчера, 29 септември, ЦСКА отбеляза 20-годишнината от един от най-паметните мачове в историята на клуба. На тази дата „армейците“, водени от покойния Миодраг Йешич, отстраниха германския Байер Леверкузен в турнира за Купата на УЕФА и си осигуриха участие в груповата фаза на надпреварата. „Червените“ елиминираха именития си съперник с общ резултат 2:0, а основна заслуга за това изигра марокански полузащитник, който се превърна в един от големите любимци на Сектор Г.

Мурад Хидиуед бе сред от най-добрите халфове в България

Мурад Хидиуед е роден на 10 септември 1976 година в град Темара, Мароко. Той стартира кариерата си в местния клуб, а през лятото на 1996-та преминава в състава на ФУС Рабат. Следва кратък престой в саудитския Ал-Итихад, преди да се завърне при столичани. С добрите си изяви с екипа на ФУС Рабат и в началото на юни 2001-ва плеймейкърът се озовава в българския Литекс.

Хидиуед бързо се превръща в основен играч на ловчанлии и помага на тима да триумфира с Купата на България през сезон 2003/04. Мароканецът остава под Покрития мост до лятото на 2005-та, когато е купен от ЦСКА. На стадион „Българска армия“ той продължава да демонстрира класата си и е с основна заслуга за спечелването на Купата през кампания 2005/06. Той също така е определен за „Най-добър полузащитник“ за 2005 година, а през 2006-та печели и Суперкупата на страната с „армейците“.

Паметните мачове с Ливърпул

Най-големият успех на Мурад Хидиуед с екипа на ЦСКА обаче е през лятото на 2005-та. „Армейците“ точно са станали шампиони на България и участват в Шампионска лига. Там обаче тимът на Йешич е отстранен от бъдещия носител на трофея – Ливърпул. Първият мач в София завършва при резултат 3:1 за „мърсисайдци“.

Единственото попадение за българския отбор е дело на Велизар Димитров, който се разписва след отлично подаване именно на мароканския плеймейкър. В реванша на „Анфийлд“ ЦСКА записва историческа победа с 1:0 след гол на Валентин Илиев, но това се оказва недостатъчно, за да могат момчетата на Йешич да продължат напред в турнира.

Хидиуед взриви препълнените трибуни на „Българска армия“

Така ЦСКА продължава участието си във втората по сила надпревара на Стария континент – Купата на УЕФА. На 15 септември 2005-та „червените“ гостуват на Байер Леверкузен с Димитър Бербатов в състава си. Българският първенец показва отлична игра и печели с 1:0 с гол на Йордан Тодоров. Две седмици по-късно „аспирините“ пристигат в София пред препълнените трибуни на „Българска армия“. Срещата е много динамична и изпълнена с положения и за двата отбора, но в 67-ата минута Хидиуед слага край на спора със страхотен гол с глава след подаване на Христо Янев.

По този начин ЦСКА влиза в груповата фаза на турнира. Там тимът е в компанията на Монако, Хамбургер, Славия Прага и Викинг. В четирите си двубоя „армейците“ записват една победа и три поражения и отпадат от надпреварата като последни в групата си.

Феновете на ЦСКА няма да забравят Хидиуед

През лятото на 2006-та Мурад Хидиуед е даден под наем на германския Аугсбург, а през 2007-ма е закупен за постоянно от баварския клуб. Той завършва кариерата си в ЦСКА с общо 32 мача във всички турнири, в които се отчита с 11 попадения и 3 асистенции. След края на сезон 2008/09 мароканецът решава да „окачи бутонките на пирона“.

В момента Мурад Хидиуед е в родината си Мароко, където се занимава с бизнес. Бившият полузащитник обаче продължава да следи какво се случва в българския футбол и по-специално в ЦСКА, където се превърна в един от най-големите любимци на феновете, въпреки че прекара в отбора само един сезон.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „Окачените бутонки“: Петият Бийтълс, който спечели „Златната топка“ на едва 22 години, но загуби битката с алкохола