“Българският футбол няма как да се развива при този модел, не е нормално“

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов пусна публикация в социалните мрежи, с която изрази недоволството си от това колко малко пари се дават на българските клубове за телевизионни права за излъчване на мачовете от Първа лига. Той сравни парите, които родните отбори получават с тези на Румъния, Гърция и Полша. С публикацията си Филипов заяви, че въпросът засяга най-вече бъдещето на българския футбол и призова за промяна.

Илиян Филипов: “Българските клубове получават в пъти по-малко“

Ето какво написа Илиан Филипов: “Българският футбол няма как да се развива при този модел на телевизионни права. Днес Първа лига се продава за около 3.3 млн. евро на сезон. За сравнение:

Румъния – 25–30 млн. евро

Гърция – 40–50 млн. евро

Полша – 50–60 млн. евро

Това означава, че българските клубове получават в пъти по-малко от съседни и сходни държави. И после се питаме – как да бъдем конкурентни в Европа? Как да задържим футболисти? Как да развиваме школи? Истината е, че при този модел стойността, която създават клубовете, не се връща обратно при тях. А именно клубовете:

- инвестират

- поддържат стадиони

- развиват деца

- създават самия продукт

“Не е нормално българският футбол да бъде в пъти по-недофинансиран“

Хиляди деца тренират всеки ден в школите. Те не са по улиците - те са на терена. Там изграждат дисциплина, характер и бъдеще.

Но без реално финансиране:

няма условия

няма развитие

няма перспектива

Ние ще се борим за правата на всички футболни клубове в България.

Ще се борим за:

- справедлив модел

- прозрачност

- реална оценка на труда и продукта, който създаваме

Защото не е нормално българският футбол да бъде в пъти по-недофинансиран от съседните държави и да се очаква да бъде конкурентен. Това не е просто въпрос на пари. Това е въпрос на бъдеще. Бъдещето на клубовете. Бъдещето на българския футбол. И най-вече - бъдещето на нашите деца. Време е за промяна“.

