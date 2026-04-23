По-добри са от Делта форс: Алвеша разкри по колко пъти на ден тренира ЦСКА 1948, “червените“ имат сили за Лудогорец

23 април 2026, 23:43 часа 266 прочитания 0 коментара

За ЦСКА 1948 предстои много важен мач. “Червените“ са 3-ти в Първа лига след края на редовния сезон, като са само на 1 точка зад 2-рия Лудогорец. Още в събота, на 25 април, двата отбора ще имат директен сблъсък, който може да промени класирането. Срещата ще бъде откриваща за плейофната фаза и ще започне в 13:15 ч. Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров-Алвеша даде пресконференция преди решаващия сблъсък.

Александър Александров: “Заслужаваме да сме в първата четворка“

Ето какво каза Александър Александров: “Ще играем за нас си. Другите не ни интересуват. Ще се опитаме да победим Лудогорец, ще видим какво ще вземем. Трудихме се цяла година и заслужаваме да сме в първата четворка. Ако вземем шестте мача, със сигурност ще сме с медал. Това е и нашата цел. Ще се борим до последно. Имаме добър отбор и дълга скамейка. Дори да има наказани и контузени, има кой да ги замени. Както казва нашият президент – тренираме по три-четири пъти на ден. Физически сме добре подготвени. Лагерите в Банско са много полезни.

Александър Александров

“Отборът е по-качествен“

Имаме контузени. Маниян си извади рамото срещу Черно море, а Пархоменко до последно ще е под въпрос за Лудогорец. По-опитен съм от миналата година, анализирах грешките си. Промених тренировките. Отборът е по-качествен и не е само моя заслугата за по-добро представяне. Имаме футболисти, които са ставали шампиони, имаме национални състезатели. Правим всичко възможно да са готови психически, но ще видим дали е така в мачовете. Изиграхме добър мач срещу Лудогорец като динамика и владеене на топката, но направихме грешка в 45-ата минута.

Променихме начина на игра след почивката, но не се получи. Последните 8 мача сме с 6 победи. Имаме сили да победим Лудогорец, но той е силен отбор. Знаем какъв отбор е Лудогорец.

“Сега сме фокусирани да се поздравим с победата“

При втория ми престой не прескачаме мач. Гледаме мач за мач. Може да е клише, но е така. Ако Левски бие ЦСКА, може и да мислим за по-напред. Сега сме фокусирани да се поздравим с победата в Разград. Дали се радвам, че Левски ще е шампион? Да се радвам – не. Но през годината Левски бе най-стабилният отбор. Заслужава си първото място. Програма е. Искахме да стартираме с две домакинства, но започваме с две гостувания. После ще се завъртим. Програмата не е проблем.

ЦСКА 1948

“Ще се пускат младите, според съперника“

Имаме трима-четирима доста добри млади футболисти. Предполагам, че знаете Марто Бойчев, който понякога е титуляр и без правило. Ще разполагаме с поне 5-6 човека на тази възраст, за да има конкуренция. Ще се пускат младите, според съперника. Сега отборът е по-сработен. Не ни трябват много нови попълнения. Колективът е на много високо ниво. Взели сме професионалисти, които знаят защо са тук. Отборът става все по-добър.

Ако подпиша тригодишен договор и падна три пъти, в България договорът приключва. Мисля до лятото. След това ще видим. В договорите на футболистите си има бонуси за място, титла, купа. Специални премии за определени отбори няма“.

Николай Илиев
Александър Александров Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига
