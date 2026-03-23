23 март 2026, 14:34 часа 355 прочитания 0 коментара
Четвърти национал отпадна от сметките на Александър Димитров, защитник на ЦСКА попълни групата за Индонезия

Защитникът на гръцкия Кифисия и националния отбор Алекс Петков отпада от състава на България заради травма , стана ясно по-рано днес след направените му от медицинския щаб на „трикольорите” прегледи. Така той става четвъртият играч в предварителния списък на селекционера Александър Димитров, който няма да пътува с тима довечера за Индонезия. Преди него стана ясно, че излизат от плановете на треньора втория капитан Илия Груев-младши и Лукас Петков поради лични причини, както и Кристиан Димитров от Левски заради травма.

Теодор Иванов заменя Алекс Петков

На мястото на Петков, който е получил контузията по време на снощния шампионатен мач на своя тим в гръцкото първенство срещу АЕК Атина, селекционерът Александър Димитров повика защитника на ЦСКА и младежкия тим на България U21 Теодор Иванов. Така Иванов ще отпътува с първия тим за Индонезия за турнира FIFA Series 2026. Първата среща на България е на 27-и март със Соломоновите острови, а на 30-и този месец е финалната среща срещу победителя от двубоя Индонезия – Сейнт Китс и Невис.

Мястото на Иванов в младежката селекция пък ще заеме футболистът на Септември Кубрат Йонашчъ, който получи повиквателна от селекционера на България U21 Тодор Янчев за предстоящите европейски квалификации с Гибралтар и Азербайджан. Тимът на Янчев най-напред ще пътува до Гибралтар, а след това приема азерите в Пловдив.

Бойко Димитров
ЦСКА Национален отбор по футбол Александър Димитров Алекс Петков FIFA Series Теодор Иванов
