ЦСКА 1948 излезе на върха в Първа лига след измъчена победа в Бистрица

Отборът на ЦСКА 1948 се завърна към победите, като същевременно задълбочи кризата в Локомотив Пловдив. Тимът от Бистрица постигна успех с 2:0 при домакинството си на "смърфовете" в мач от седмия кръг на Първа лига. Борислав Цонев даде аванс на домакините в края на първото полувреме, а Елиас Франко сложи точка на спора. По този начин "червените" се изкачиха на върха във временното класиране. Те имат еднакъв брой точки с Лудогорец, но водят по голова разлика, преди "орлите" да изиграят своя мач от седмия кръг.

Победа за ЦСКА 1948 над Локомотив Пловдив

Срещата започна равностойно, като двата тима не предложиха нищо интересно в атака. Първата по-опасна ситуация в двубоя настъпи чак в 24-а минута. Тя се откри пред гостите от Пловдив, когато Крист Лонгвил бе изведен на отлична позиция, но вратарят на "червените" Алекс Божев успя да го изпревари и да предотврати евентуален удар. Стигна се до сблъсък между двамата, при който стражът на домакините пострада, но след намесата на медицинския екип успя да продължи участието си в срещата. Мачът продължи да се играе на бавни темпове и изглеждаше, че двата тима ще се оттеглят на почивката при нулево равенство. В добавеното време, обаче, се стигна до гол. Борислав Цонев започна атака за ЦСКА 1948, след което я завърши с безпощаден удар за 1:0.

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Второто полувреме продължи на ниски обороти и без сериозни опасности пред двамата вратари. В 65-а минута гостите нанесоха неточен удар чрез Адриан Кова, а малко след това Лукас Диас Сантос не намери очертанията на вратата. Малко преди края Александър Александров нацели гредата и не успя да върне "смърфовете" в двубоя, а Божев спаси удар на Лонгвил. В добавеното време все пак се стигна до втори гол. Елиас Франко сложи точка на спора, удвоявайки за отбора от Бистрица. По този начин ЦСКА 1948 изпревари Лудогорец на върха във временното класиране по голова разлика. Иначе и двата тима имат по 16 точки, преди разградчани да изиграят срещата си си от осмия кръг. Левски пък е с 15 пункта и два мача по-малко. За "червените" предстои сблъсък с шампиона Левски на 5 септември, докато Локомотив Пловдив ще посрещне Черно море на "Лаута".

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