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Промени по високите етажи в един от големите клубове в българския футбол

28 август 2026, 11:42 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на ЦСКА
Промени по високите етажи в един от големите клубове в българския футбол

Промени в управленската структура на Ботев (Пловдив). Благодетелят на "канарчетата" Илиян Филипов вече официално е вписан в Борда на директорите на клуба и заема позицията на негов председател, съобщават колегите от Sportal.bg. Промените включват и още едно ново име в управлението, докато двама от досегашните членове вече не са част от ръководството.

Двама изпаднаха от Борда на директорите в Ботев

Илиян Филипов вече фигурира като председател на Борда на директорите на Ботев (Пловдив), с което ролята му в управлението на клуба става още по-официална. Досега Филипов беше основната фигура, свързвана с финансовата стабилност и развитието на "жълто-черните", а с последните промени той вече заема и водеща позиция в управленската структура на клуба.

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Илиян Филипов

Промени има и сред останалите членове на Борда. Досегашните членове Илко Копарански и Васил Боснешки вече не фигурират в ръководството на Ботев. Боснешки изпълняваше и функциите на изпълнителен директор на пловдивчани. На тяхно място в Борда на директорите влиза бизнесменът Димитър Демиров, който заедно с Филипов ще бъде част от обновеното ръководство.

Третият член на Борда остава Николай Илиев. Той се присъедини към управленската структура по-рано през годината, когато замени Кольо Петров. Така след направените промени Бордът на директорите на Ботев (Пловдив) вече е в състав Илиян Филипов, Димитър Демиров и Николай Илиев, като Филипов заема председателската позиция.

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Рокадите идват на фона на продължаващите процеси по стабилизиране и развитие на клуба. Предстои да стане ясно дали промените в управленската структура ще доведат и до нови решения по отношение на оперативното управление на "канарчетата" в следващите месеци.

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Ботев Пловдив Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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