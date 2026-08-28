Автогол закопа Славия насред Овча купел - "белите" изпуснаха победата срещу Септември

Отборите на Славия и Септември София не излъчиха победител в срещата си от седмия кръг на Първа лига. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" в Овча купел завърши наравно 1:1. И двете попадения бяха дело на футболист на "белите" и паднаха през второто полувреме, след като и двата тима не предложиха много в атака през първата част. По този начин Септември София се изкачи с една позиция до 6-о място, докато "белите" остават осми във временното класиране.

Славия и Септември не се победиха

Двата тима изиграха много равностойно първо полувреме без много ситуации пред двете врати. В 40-а минута настъпи най-опасното положение в срещата. То се откри пред футболистите на Септември София. Галин Иванов се възползва от грешка в защитата на "белите" и изведе Андре Либерал сам срещу вратаря. Нападателят на "септемврийци" стреля, но Иван Андонов успя да отрази удара му. В края на първата част гостите имаха претенции за дузпа, но до наказателен удар не се стигна. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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За сметка на това, всичко се промени след почивката. Второто полувреме започна ударно, като само 27 секунди след началото Славия излезе напред в резултата. Емил Стоев успя да залъже защитата на Септември, а после прати топката в мрежата на Владимир Иванов с отличен удар. Отговорът на гостите не закъсня. В 54-а минута Галин Иванов центрира остро в наказателното поле на "белите" Там Дейвид Малембана с опита да изчисти, но за негово нещастие топката се озова в собствената му врата за 1:1. До края на срещата не се стигна до други опасни положения и двата тима трябваше да се задоволят с точката. За Славия предстои домакинство на Левски, докато Септември ще приеме Ботев Враца.

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