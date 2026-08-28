Байерн Мюнхен откри новия сезон с разгром! Нова звезда засенчи безличен Хари Кейн в дебюта си

Шампионът Байерн Мюнхен откри новия сезон в Германия по категоричен начин. Отборът на Венсан Компани постигна победа с 5:1 над Щутгарт в откриващия мач на Бундеслигата. Баварците се оттеглиха на почивката с гол аванс, но допуснаха обрат в самото начало на второто полувреме. Те реагираха моментално, като нанизаха две бързи попадения, които на практика им осигуриха трите точки, а в края направиха преднината си още по-убедителна. Изненадата на "Алианц Арена" беше, че Хари Кейн не успя да допринесе нито с гол, нито с асистенция, и то за втори пореден мач.

Успешен старт на Байерн Мюнхен в Бундеслигата

В началните минути от двубоя футболистите на Щутгарт наложиха натиск върху рекордните шампиони. В 12-а минута дори се стигна до голово положение в полза на гостите, когато Тиаго Томаш стреля много добре, но топката срещна гредата. Малко след това, от другата страна на терена, Майкъл Олисе бе спрян от гредата. Логичното все пак се случи и Байерн излезе напред в резултат в 21-а минута. Йошуа Кимих центрира от корнер, а Дайо Упамекано се извиси най-високо от всички и прати топката в мрежата на Фабиан Бредлов за 1:0. Моменти по-късно Луис Диас пропусна да се разпише сам срещу вратаря. След това и новото попълнение на баварците Натаниел Браун пробва късмета си, но ударът му бе уловен. Така Байерн се оттегли на почивката само с гол аванс.

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Байерн се развихри през второто полувреме

Баварците започнаха второто полувреме на ниски обороти и футболистите на Щутгарт се възползваха от това. В 52-а минута се стигна до изравнително попадение, след като Йоша Вагноман засече топката във вратата на Мануел Нойер, след като преди това отново се отби от гредата. Отговорът на домакините бе светкавичен, като само три минути по-късно Майкъл Олисе върна преднината на Байерн. В 57-а минута пък голмайсторът на Щутгарт Вагноман се разписа и в собствената си врата по нелеп начин. Баварците не приключиха до тук. В 80-а минута новото попълнение Исмаел Сайбари се размина с гол в дебюта си, но секунди по-късно отново излезе на отлична позиция, преодоля съперниковата защита и асистира на Александър Павлович, който се разписа за 4:1. В края на срещата и Луис Диас добави името си сред голмайсторите след още една асистенция на Сайбари, оформяйки крайното 5:1 за Байерн Мюнхен.

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