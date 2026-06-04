ЦСКА 1948 извива ръцете на ЦСКА: Поиска повече от двойна цена за голямата им трансферна цел

ЦСКА 1948 завърши втори в Първа лига, като освен най-високото класиране в историята на клуба, това им донесе и директно класиране за предварителните квалификационни кръгове на Лигата на конференциите. За целта "червените" ще трявба да вдигнат нивото на състава. Но ЦСКА иска да вземе една от звездите им - Браян Собреро. Според колегите от "Sportal" ЦСКА 1948 ще поиска 2.5 милиона евро, за да продаде аржентинеца.

Браян Собреро е твърд титуляр за ЦСКА 1948

ЦСКА също се класира в квалификационните кръгове на евротурнир - Лига Европа. Съответно и съставът на Христо Янев ще трябва да бъде подсилен и явно "армейците" са набелязали полузащитника на съперника си. Браян Собреро изигра 38 мача във всички турнири през последния сезон за ЦСКА 1948, като вкара 5 гола и даде 5 асистенции. Той беше титуляр в 34 от тези 38 срещи. Освен в центъра, Собреро може да играе и по-напред по терена.

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ЦСКА 1948 вдига цената на Собреро 2.5 пъти

Според източниците, ЦСКА 1948 ще поиска 2.5 милина евро на ЦСКА, за да продаде Браян Собреро. Това е повече от два пъти по-висока цена от тази, която специализираният сайт "transfermarkt" дава на аржентинеца. В сайта халфът е оценен на 1 милион евро. Тези 2.5 милиона евро ще останат като постоянна цена за услугите на Собреро. Тя не е определена само за директни съперници на ЦСКА 1948, а за всеки клуб, който има интерес към аржентинеца.

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