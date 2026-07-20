"България не приема преначертаване на границите чрез сила": Нови противоречиви тези на външната министърка

"Страна като България не може да приеме свят на сфери на влияние и преначертаване на границите чрез сила. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз (ЕС) и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България." Това заяви външният министър Велислава Петрова при откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, която се провежда в столичен хотел.

"Българският народ даде на правителството ясен мандат да преодолее безвремието, да прекрати определяната отвън външна политика и да позиционира България като предвидим партньор - със собствени национални интереси, но споделящ ценностите и допринасящ за съюзите, в които участва", отбеляза министърът. Изявленията й идват на фона на противоречивите тези на външно министерство и правителството по отношение на външната политика в последния месец, което доведе до остри политически реакции и обществено недоволство.

Пред международната дипломация Петрова изрази увереност, че партньорите вече са припознали в правителството събеседник с дългосрочен управленски хоризонт. "Те знаят, че България може, че има капацитет и възможност да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на региона с останалата част от света, както и за защитата на външните граници на ЕС", добави тя.

Още: Крим е на Украйна: Министър на Радев се обърна срещу него по един от големите геополитически спорове

"По всичко личи, че нашето поколение няма да има лукса да живее в стабилен свят с ясно очертани лагери и общи интереси", посочи още министърът. По думите ѝ светът става все по-нестабилен, турбулентен и многополюсен, а в международните отношения все по-често надделява правото на силата за сметка на дипломацията и сътрудничеството.

Министър Петрова акцентира върху ролята на дипломацията за постигането на конкретни резултати. По думите ѝ тя е ключова за привличането на повече инвестиции и за повишаването на конкурентоспособността на страната.

Защитата на правата на историческата и съвременната българска диаспора, както и подобряването на консулските услуги, ще бъдат сред основните приоритети. "Наш дълг е да създадем условия за всички, които желаят да се върнат в родината", подчерта Петрова.

Още: "Нищо не сме подписвали, създава се изкуствена криза": Външният министър обясни за Киевската декларация и намекна, че България може да се върне, ако желае

Сред приоритетите е и засилването на културната дипломация.

19 юли

На 19 юли се отбелязва Денят на дипломатическата служба на България– датата, на която през 1879 г. с Указ №1 на Княз Александър I Батенберг е създадена първата структура на българската външнополитическа администрация, се посочва в информация на сайта на Министерството на външните работи, припомня БТА.

20 юли е утвърден като Ден на българската дипломатическа служба от министъра на външните работи Надежда Михайлова с резолюция от 21 април 1999 г. Първите дипломатически агенти на България са Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович, а през 1883 г. в Петербург е назначен Константин Стоилов.

Още: Твърди ли България, че Украйна лъже за Киевската декларация? Кабинетът и външно мълчат пред въпроси на Actualno