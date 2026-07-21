Извънредно заради американските самолети: Депутатите от Комисията по отбрана се събират

Комисията по отбрана ще проведе извънредно заседание във връзка с искането на американската страна в периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. американски военни самолети да пребивават на авиобаза "Безмер" , за да осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Нотата от САЩ е постъпила на 17 юли, но заради характера на заявеното намерение - решението за пребиваване трябва да бъде взето от Народното събрание.

Ето защо правителството предложи на парламента да вземе решение, като преди пленарна зала депутатите от ресорната комисия трябва да разгледат въпроса.

Заседанието на комисията е насрочено за 15.00 часа днес.

Какво иска правителството?

Министерският съвет предлага на Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до осем самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.

Предложението на правителството е в съответствие със Споразумението между Република България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г., съгласно което авиационна база „Безмер“ е определена за съоръжение за съвместно използване. ОЩЕ: "Външната политика е в режим на свободно падане": ГЕРБ отвърна на Радев и попита за визите за САЩ (ВИДЕО)