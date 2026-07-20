ИТН се връща във властта: Радев продължава с ударните назначения на хора на Трифонов

Ударните назначения на кадри на партия "Има такъв народ" (ИТН) от страна на управляващите и правителството на Румен Радев продължават. Топлата връзка между "Прогресивна България" и формацията на Слави Трифонов изглежда продължава и след участието на ИТН в правителство с ГЕРБ, ДПС и БСП, свалено от многохилядните протести през декември 2025 г.

В понеделник адвокат Златомира Мострова е била назначена в Съвета на директорите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Припомняме, че тя има три мандата като депутат от ИТН, а миналата седмица НКЖИ се сдоби и с нов генерален директор в лицето на Красимир Шопов. Заповедта на транспортния министър Георги Пеев за назначаването на Шопов и Мострова е от 16 юли, предава "Сега". Промените в борда на важното жп предприятие още са в процес на вписване в Търговския регистър.

Още: САЩ са поискали да разположат техни самолети от войната срещу Иран на летище "Безмер", Радев е "ЗА"

В социалните мрежи се споделя и видео от октомври 2021 г. по време на предизборната кампания за президентските избори, в което се вижда как Мострова - тогава кандидат-депутат от ИТН - и Радев - кандидат за втори президентски мандат - разговарят на партийна сбирка. Самата тя поднася подарък на президента - албум с патриотични песни на "Куку бенд", пожелава му успех и подчертава, че не се съмнява във втория му мандат. При появата на вицепрезидента Илияна Йотова новоназначената в НКЖИ споделя, че тя е гордост за българската политика.

Още: Многопластовата външна шизофрения на Радев

Златомира Мострова е от Сливен, завършила е право. Била е депутат в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. Има участия във фирми с разнообразни дейности. Според Търговския регистър тя и в момента е член на съвета на директорите на бургаското дружество "Водоснабдяване и канализация", дъщерно на държавния Български ВиК холдинг. Освен това е съдружник в "Проект Консулт" ООД - фирма в ликвидация. През годините е държала дялове в "Браво пропърти груп", "Съншайн стар", "Бургаска образователна компания".

Топлата връзка ИТН-ПБ

Добрите взаимоотношения между Радев и Трифонов във времето са проличавали и по време на управленията на служебните правителства, назначавани с подпис на сегашния премиер. В статия на Actualno.com от август 2022 г. ви разказахме как има топла връзка между Румен Радев и ИТН заради назначения по министерства. Там четем как именно във външно министерство например на поста си зам.-министър тогава остава Велислава Петрова, чиято политическа кариера започва именно от ИТН. Сега тя е външен министър в редовното правителство на Радев. Отново от партията на шоумена кариерата си започна и земеделския министър Пламен Абровски, който натрупа и парламентарен опит в същия ресор именно като депутат на ИТН.

Наскоро други виден бивш представител на ИТН в лицето на бившия председател на Народното събрание Ива Митева пък бе номинирана за зам.-министър на транспорта.

Снимка: Actualno.com

И още знакови назначения от последния месец - бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова стана главен секретар на Министерския съвет на Румен Радев. Тя беше начело на изборната комисия от 2021 до 2026 г. именно от квотата на ИТН.

Друг ръководен кадър на ИТН - бившият зам.-председател на парламента Николета Кузманова от ИТН пък стана началник на кабинета на настоящия председател на НС Михаела Доцова.

Снимка: БГНЕС