Юноша на Левски ще играе в основен претендент за Първа лига

Един от основните кандидати за промоция в Първа лига Фратрия се подсили с атакуващ играч. Става въпрос за продукт от школата на Левски – Георги Атанасов. Той е на 21 години и пристига във варненския клуб от пряк конкурент във Втора лига – Спортист Своге. Фратрия има много сериозни шансове да играе в елита на българския футбол през следващия сезон, тъй като е втори във втората дивизия.

Фратрия: „Младост, амбиция и характер“

От Фратрия представиха юношата на Левски Георги Атанасов с публикация в социалните мрежи. Ето какво написаха от клуба: „Фратрия с ново младо попълнение! Към нашия отбор се присъединява 21-годишният Георги Атанасов – бърз и техничен уингър, готов да се доказва с червено-белия екип. Георги премина при нас от Спортист Своге и е юноша на школата на Левски – един от най-авторитетните клубове в България. Младост, амбиция и характер – точно това, от което Фратрия има нужда. Добре дошъл в отбора, Георги! Пожелаваме ти уверена игра, много силни мачове и победи с Фратрия!“

Фратрия е втори във Втора лига

Отборът от Варна е втори във Втора лига с 43 точки, които спечели в 20 мача от първенството – 13 победи, 4 равенства и 3 загуби. Пред него е Дунав Русе, който е единственият непобеден отбор в първенството. „Драконите“ имат актив от 50 точки, които събраха в 18 мача – 16 победи и 2 равенства. Зад Фратрия е Вихрен Сандански със същия брой изиграни мачове и актив от 37 точки.

