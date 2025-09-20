ЦСКА официално приключи с Душан Керкез с 3 изречения, обявиха и името на новия треньор

Българският футболен гранд ЦСКА официално обяви раздялата със старши треньора Душан Керкез. Босненският специалист си тръгва след едва три месеца в клуба, след като записа най-слабия старт в историята на ЦСКА. "Червените" спечелиха само един мач в първите осем кръга, като допуснаха три загуби и четири равенства, и сега логично се стигна до треньорска рокада на стадион "Българска армия".

ЦСКА официално обяви раздялата с Керкез и неговия наследник

От ЦСКА съобщиха очакваната новина за раздялата с Керкез в рамките на три изречения. "Армейците" информираха, че освен Керкез, клубът се разделя и с неговите помощници. Освен това бе обявено и името на треньора, който ще изведе ЦСКА в предстоящия мач срещу Ботев Враца. Това е Валентин Илиев, който преди дни бе привлечен като треньор на дубъла на ЦСКА.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Душан Керкез вече не е старши треньор на ЦСКА. Освен с наставника, клубът се разделя и с досегашния треньорски щаб на първия отбор.

В предстоящия шампионатен двубой – като гост на Ботев (Враца) на 22 септември (понеделник) от 20:30 ч. ЦСКА ще бъде воден от Валентин Илиев."

По-рано стана ясно, че ЦСКА все още не е водил официални разговори с друг треньор, който да замести Керкез за постоянно. Валентин Илиев по всяка вероятност ще бъде временно решение, като предстои да стане ясно на кое име ще се спрат "червените". В последните часове един от най-добрите български треньори остана без работа, а през пролетта бе желан от ЦСКА.