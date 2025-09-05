ЦСКА има нов треньор, който ще гради бъдещето на "Армията"

Промените в ЦСКА продължават, като този път шефовете в Борисовата градина са решили да вземат мерки за проблема още в зародиша му. Според информация на "Блиц", "армейците" са се разделили с един директор и двама треньори. Става въпрос за шефа на академията Костадин Ангелов, наставникът на състава до 16 години Ивайло Станев и този до 15 години - Петър Златинов.

Бивш капитан на "лъвовете" поема ЦСКА до 16 години

Информацията за уволнението на двамата треньори на практика се потвърди, след като "Тема Спорт" обяви кой ще наследи единия. Бившият капитан на българския национален отбор по футбол Васил Божиков ще наследи Ивайло Станев наело на селекцията до 16 години. За негов помощник пък е назначен друг бивш централен защитник, добре познат по родните терени, в лицето на Йордан Върбанов.

Божиков приключи с футбола през лятото на 2022 година, когато беше на 34 години. Той поддържаше формата си в продължение на година, но след като не получи достатъчно добра оферта, реши окончателно да сложи край на активната си кариера. Впоследствие той се насочи към треньорството и сега ще се надява да направи първите си стъпки към голямата сцена именно в Академията на ЦСКА. По време на кариерата си Божиков неведнъж е спряган за трансфер на "Армията", но до такъв така и не се стига.

ОЩЕ: Левски има нов треньор