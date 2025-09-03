Българският футболен гранд Левски има нов треньор. Това е Денислав Драшков, който влиза в щаба на старши треньора Хулио Веласкес, съобщават колегите от Dsport. Той ще отговаря за кондиционната подготовка на "сините". Драшков влиза на мястото на Григор Гутев, който се е разделил със "сините". До момента Денислав Драшков бе част от академията на Левски, към която се присъедини през миналото лято.

Денислав Драшков ще помага с кондиционната подготовка на другите двама специалисти в тази област - Фернандо Гаспор Лаборие и Хосе Антонио Морга Сото. Лаборие има опит в Реал Мадрид, където също е работил като кондиционен треньор. И той, и Сото бяха доведени в Левски от Хулио Веласкес. Тяхната работа очевидно дава резултати, след като Левски показва много добра форма от началото на сезона.

Левски отпадна в плейофите на Лигата на конференциите, а сега ще се фокусира изцяло върху представянето си в българското първенство, където се нарежда на второ място с 16 точки - със същия актив като този на лидера и действащ шампион Лудогорец. "Сините" имат възможност да си отдъхнат тази седмица, като получиха четири почивни дни заради паузата за националните отбори.

Следващият мач на Левски е гостуване на Локомотив София на 13 септември, а после идва и домакинство на Лудогорец на 20 септември.

