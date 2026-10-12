ЦСКА избухна срещу съдийството след драмата в Бистрица: "Върхът на абсурда!"

ЦСКА отправи остри обвинения към главния съдия Любослав Любомиров след драматичната победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица. Въпреки че "червените" спечелиха срещата с попадение в 90-ата минута, от клуба останаха крайно недоволни от съдийските решения. Ръководството смята, че тимът е бил сериозно ощетен, като сред основните претенции са два отменени гола, множество отсъждания в полза на съперника и червеният картон на Стефано Сенси.

ЦСКА скочи на съдията в Бистрица

В официалния репортаж за двубоя, публикуван на клубния сайт, "армейците" не спестиха критиките си към Любослав Любомиров. "Основна заслуга за това имаше и скандалното съдийство на главния съдия Любослав Любомиров, който тотално ощети нашия отбор с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони", написаха от ЦСКА.

Отборът на Маркус Гиздол поведе с 2:0 през първото полувреме, но след почивката допусна изравняване след две статични положения. В крайна сметка гостите стигнаха до победата с гол в последната минута на редовното време.

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Два отменени гола и червен картон разгневиха "червените"

Особено недоволство в ЦСКА предизвикаха два отменени гола, като според клуба второто решение е било взето при "изключително съмнителни обстоятелства". "Върхът на абсурдното представяне на арбитъра бе червеният картон за Стефано Сенси в края на мача", се казва още в клубната публикация.

Още след последния съдийски сигнал спортният директор Валентин Илиев заяви, че ЦСКА отново е трябвало да играе "срещу 14 човека". Той обяви и намерението на клуба да подаде официална жалба срещу съдийството на Любомир Любомиров.

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