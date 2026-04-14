ЦСКА осъди агресия на свои фенове по време на Вечното дерби

Ръководството на ЦСКА излезе с позиция, с която осъди агресията на фенове на "червените" срещу журналиста на bTV Калоян Кюркчиев. Той бе обиждан, блъскан и ритан от привърженици в Сектор А непосредствено преди началото на дербито с Левски, като след това пресаташето на "армейците" му е съдействал да влезе в медийната ложа през ВИП зоната. От ЦСКА изразиха готовност да съдействат на органите на реда за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Ето и какво се казва в позицията на ЦСКА:

"ПФК ЦСКА изразява искрено съжаление за възникналия инцидент в минутите преди началото на футболната среща между ЦСКА и Левски на 13 април 2026 г. на Националния стадион „Васил Левски“ между репортерски екип на bTV и футболни привърженици на трибуните в Сектор А на съоръжението.

Клубът ни категорично осъжда всяка форма на агресия спрямо служебни лица, журналисти или обикновени фенове по време на футболните двубои и не толерира насилието по трибуните. Реакцията на представителите на ЦСКА непосредствено след инцидента - осигуряване на безопасен достъп и оптимални условия за изпълнение на служебните задължения на репортерския екип на Вашата медия, недвусмислено показва ангажимента ни за предотвратяване на подобни инциденти и осигуряване на сигурна среда на журналистите и зрителите по време на футболните двубои.

В готовност сме да окажем и пълно съдействие на органите на реда за изясняване на всички обстоятелства около въпросния инцидент при необходимост.

В същото време бихме искали да подчертаем, че не само Националният стадион „Васил Левски“, но и редица други спортни съоръжения у нас, приемащи двубои от професионалния футбол, не предлагат необходимите условия за осигуряване на изцяло независим и безопасен подход на представителите на медиите към работните им зони преди, по време и след футболните срещи. Дългогодишен инфраструктурен проблем, който касае не само двубоите от вътрешното първенство, но и мачове от международния календар под егидата на УЕФА и ФИФА, в това число и на националния отбор на България.

В тази връзка ПФК ЦСКА гарантира, че след завършване на реконструкцията, клубният ни стадион „Българска армия“ ще предлага всички необходими условия за нормалната работа на представителите на медиите, съобразно най-високите международни стандарти за безопасност, сигурност и удобство."

Още: ЦСКА възкръсна в сетния миг срещу Левски! Щур вратарски подвиг лиши "сините" от "шампионски" успех