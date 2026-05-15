Шеф на ЦСКА за финала за Купата: Решението за билетите е окончателно – ще бъдат пуснати на касите!

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов присъства на срещата с представители на Професионалната футболна лига, СДВР и Локомотив Пловдив, след която стана ясно, че „армейците“ ще получат и част от Сектор А на Националния стадион „Васил Левски“ за финала на Купата на България. Както е известно, първоначално за „червените“ бяха отредени сектори В и Г, а А и Б бяха за „смърфовете“.

Билетите за Сектор А ще се продават на касите на Националния стадион

Феновете на ЦСКА вече изкупиха всички билети, които бяха пуснати първоначално в продажба. За сметка на това привържениците на Локомотив не успяха да запълнят отредените им сектори и затова бе взето решение да бъдат дадени още пропуски на „червените“. Вангел Вангелов обясни, че това решение е крайно, като билетите за Сектор А за „армейците“ привърженици ще бъдат пуснати на касите на Националния стадион.

Вангел Вангелов разясни защо се е стигнало до това решение

„Беше ни отпуснат част от Сектор А. Надяваме се на един футболен празник. Имаха възможност да напълнят сектора, изкупиха малка част. Уговорката беше – ако не се изкупи по-голяма част, да ни се отпуснат на нас. Окончателно е решението, ще бъдат отпуснати на каса – пред стадион „Васил Левски“, обясни изпълнителният директор на ЦСКА.

