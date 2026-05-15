ЦСКА удари под кръста Локомотив Пловдив преди финала за Купата

15 май 2026, 10:05 часа

Финалът за Купата на България приближава неумолимо, а ЦСКА и Локомотив Пловдив са изцяло съсредоточени върху безспорно най-важния им мач за сезона. Двата отбора не просто ще вдигнат трофея, а и ще си подсигурят място в предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа за следващия сезон. Според колегите от “Тема спорт“ ЦСКА предприема и още един ход. Георги Чорбаджийски, който е под наем в Локомотив Пловдив от “червените“ няма да може да играе срещу тях поради специална точка в договора му за наем. Тя не му позволява да вземе участие срещу отбора, от който е преотстъпен.

Георги Чорбаджийски се интегрира в състава на Локомотив Пловдив

Георги Чорбаджийски премина в Локомотив Пловдив под наем от ЦСКА през зимния трансферен прозорец в началото на годината. Откакто играе за “смърфовете“ , той е взел участие в 12 от възможни 14 срещи както в Първа лига, така и за Купата на България. Постепенно 21-годишният халф се превърна в основна част от състава на Душан Косич.

Георги Чорбаджийски

Клаузата е все по-често срещана

Но тази клауза няма да му позволи да играе срещу ЦСКА. Тя става все по-често срещана в договорите за наем на футболисти, които преминават в отбор, който се състезава в същите надпревари. По подобен пример преотстъпените на Ботев Враца от ЦСКА Мартин Стойчев, Йоан Борносузов и Сейни Санянг не взеха участие в мача срещу “червените“.

Николай Илиев Редактор
