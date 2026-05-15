Червена радост: ЦСКА получи още билети за финала на Купата

След като над седмица преди финала за Купата на България се разигра истински скандал за билетите за феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив, вече е официално, че феновете на “червените“ ще получат допълнителни такива. Те изкупиха билетите за Сектор Г за няколко часа, а тези за сектор В – за 40 минути. След среща на представители на двата клуба, Професионалната футболна лига и полицията, стана ясно, че 9-и, 10-и и 11-и блок от сектор А са преотстъпени за фенове на ЦСКА.

“Опитах се да защитя нашата общност“

На срещата са присъствали изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Георги Величков, от страна на ЦСКА са били Вангел Вангелов, Михаил Александров, Иван Велчев-Кюстендилеца и още няколко от феновете. Според Величков решението е взето от президента на ПФЛ Атанас Караиванов: “До последно държах това, което Локомотив (Пловдив) има като позиция. Опитах се да защитя нашата общност. Целта ни беше сектор А да бъде запазен за нас, но г-н Караиванов прояви желание да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на мача в сектор А.

“Искахме до последно тези блокове“

Той взе решение 9, 10 и половината от 11 блок да бъде за феновете на ЦСКА. Аз казах мнението на нашата общност. Искахме до последно тези блокове, един от които стана буфер, да бъде продаден на нашите фенове. Предстоят съботни и неделни дни, в които има най-голяма активност по отношение купуването на билети. При нас проблемът беше, че билетите за сектор А се продават само на каса. За сектор Б продажбите вървят сравнително добре, всичко е наред“.

