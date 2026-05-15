Лудогорец се връща към позабравена стратегия: познат специалист ще помага на “орлите“

За Лудогорец предстои доста интензивно трансферно лято. “Орлите“ ще завършат сезона без трофей и промените и подсилването на състава се неизбежна задача. За да я изпълнят, те ще се обърнат към една позабравена тяхна стратегия, която им донесе много успехи на трансферния пазар. А именно да търсят играчи от Бразилия. Според информациите те ще получат помощ от агента Джери Родригес, който участва активно в трансфери на негови сънародници в България.

Лудогорец има добра история с бразилци

В миналото именно бразилци са носили големи успехи на Лудогорец и по един или друг начин са останали в историята на клуба. Става въпрос за имена като Марселиньо, Вандерсон, Сисиньо, Игор Тиаго, Каули Оливейра и други. Но пред последните години Лудогорец не разчиташе толкова на бразилци и явно в Разград това се разглежда като една от причините за спада на формата на “орлите“.

Бюджетът на Лудогорец зависи от класиране в Европа

Последните попълнения, които са дошли от Бразилия в Лудогорец бяха Руан Секо, който дойде от Ботафого и Ерик Маркус, който беше откупен от Васко да Гама, след като изкара период под наем при “орлите“. Друг бразилец, който наскоро пристигна в Разград е Винисиус Ногейра, но той беше привлечен от шведския Халмщад. Естествено селекцията на Лудогорец зависи най-вече от това дали ще се класира за Европа. Евентуално неучастие в европейските клубни турнири би орязало сериозно бюджета на “орлите“ и пътят им обратно към родния връх ще стане още по-труден.

