ЦСКА се готви за историческа вечер на обновения стадион "Българска армия". След като на 31 октомври "червените" откриха новото си съоръжение срещу Славия, сега предстои и първото европейско изпитание в Борисовата градина. В четвъртък столичният гранд посреща турския Трабзонспор в Лигата на конференциите, а двубоят ще постави на изпитание една забележителна традиция, която "армейците" са съхранили повече от шест десетилетия.

ЦСКА никога не е губил два поредни европейски мача на "Българска армия"

В историята си ЦСКА е изиграл общо 65 домакинства в европейските клубни турнири на стария стадион "Българска армия". Балансът на отбора е впечатляващ - 43 победи, 9 равенства и едва 13 загуби при голова разлика 146:54. Още по-любопитното е, че "червените" никога не са допускали две последователни поражения в европейски мачове на това съоръжение, отбелязва "Тема Спорт".

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Последният международен двубой преди реконструкцията обаче завърши болезнено за столичани. На 27 юли 2023 година ЦСКА отстъпи с 0:2 на румънския Сепси. Това означава, че евентуална загуба от Трабзонспор ще сложи край на една от най-интересните традиции в европейската история на клуба.

Девет поредни победи поставят началото на европейската история

Първите стъпки на ЦСКА в евротурнирите на "Армията" също са забележителни. На 13 октомври 1965 година "червените" побеждават ирландския Лимерик с 2:0, с което поставят началото на серия от девет последователни домакински успеха. Тази поредица продължава до 19 септември 1973 година, когато австрийският Сваровски Вакер е разгромен с 3:0. В деветте срещи българският тим отбелязва цели 31 гола и допуска само два.

Едва през 1977 година ЦСКА за първи път не успява да спечели европейско домакинство на стадиона, завършвайки 1:1 с швейцарския Цюрих.

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