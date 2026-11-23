"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Преди дни Роналдиньо направи немислимото. Повече от 10 години след като окачи бутонките си, легендарният бразилец се завърна на терена за един последен мач. На 46-годишна възраст той стартира като титуляр за италианския отбор Равена в двубой от трета дивизия срещу Форли. Макар че бе само едно полувреме в игра, Роналдиньо успя да намери още от магията си и напомни на целия свят как го е накарал да се влюби в "красивата игра". Буквално целият свят. Той прекара голяма част от кариерата си в Барселона, но дори в заклетия съперник Реал Мадрид уважаваха Роналдиньо като свой.

Един от най-магичните моменти в кариерата на Роналдиньо

Зад възраждането на Барселона в средата на 2000-те години стои нещо повече от гения на Роналдиньо. Едгар Давидс дойде под наем за шест месеца, за да придаде твърдост на отбора и да даде тласък на престоя на Франк Рейкард като треньор. След това нидерландецът заложи все повече на младите играчи, като Андрес Иниеста и Лионел Меси заемаха централно място в обновения състав, който той остави на Пеп Гуардиола, за да го изведе до нови висоти. Ако сравняваме Меси с Роналдиньо от днешна гледна точка, няма спор кой е по-великият играч. Да определим обаче кой от двамата е бил по-добър в разцвета на кариерата си, е нещо по-трудно. Наречете го детски романтизъм, но аз искрено вярвам, че Роналдиньо е по-талантливият от двамата. За доказателство трябва да се види представянето му в Ел Класико през 2005 година.

Подготовката за този мач не се различаваше от тази за всяко друго голямо дерби в Испания. Двата гиганта бяха започнали сезона в отлична форма - шампионът Барса беше на второ място, а Реал - само на точка зад него. И двата отбора разполагаха с множество звезди. В състава на "кралете" се отличаваха имена като Дейвид Бекъм, Луиш Фиго, Роналдо, Роберто Карлош и Зинедин Зидан, а при каталунците блестяха още Карлес Пуйол, Деко и Самуел Ето'о.

Роналдиньо бе засенчен от Ето'о и Меси през първото полувреме

Роналдиньо още в началото даде знак колко важен ще бъде в този мач, като създаде първата ясна възможност. След като получи топката от лявата страна, той намери Ето'о с прекрасно премерен пас по въздуха. Камерунецът не успя да се възползва и стреля покрай вратата, но това се оказа само проба на силите. Малко след това Ето'о не допусна грешка, възползвайки се от шанс, създаден от Меси. Безмилостно отне топката от младия аржентинец, завъртя се на 180 градуса, преди да я вкара. Да направиш това сред група от четирима играчи на Реал Мадрид, а след това да преодолееш един от най-великите вратари на съвременната ера - Икер Касияс, е достойно за аплодисменти, макар че феновете на домакините не го видяха по този начин.

При празнуването си Ето'о се затича към ложата на директорите, където седеше Флорентино Перес, гледайки как империята му се разпада. След това Ето'о посочи емблемата на Барса на фланелката си, само за да потвърди за кого играе вече. Както можеше да се очаква, той беше засипан с обиди от "Бернабеу". До този момент опитите на Ето'о да си отмъсти на бившия си клуб, заедно със суровия талант на Меси, донякъде бяха засенчили Роналдиньо. През второто полувреме обаче номер 10 беше съвсем различен играч.

Около 60-ата минута Роналдиньо получи пас от Деко. Напредвайки отвъд средната линия, той преодоля Серхио Рамос, оставяйки го на земята, докато набираше скорост към вратата. Бърз финт заблуди Иван Елгера и, след като се отвори пространство от около метър, бразилецът стреля към близкия стълб на Касияс, който дори не помръдна. Казват, че белегът на качеството е постоянството, и това се потвърди няколко минути по-късно. Хулио Баптиста беше лишен от топката от Шави, който след това намери Деко. Португалецът преодоля Пабло Гарсия в централния кръг и отново подаде на ненаситния Роналдиньо. Той отново ускори свирепо, премина като вятър покрай Рамос и промуши ниско под безпомощния Касияс. Вратарят на Реал поклати глава в неверие.

"Бернебеу" стана на крака за Роналдиньо

И тогава настъпи решаващият момент на мача. Възхитени от гения, който виждаха пред себе си, много от феновете на "Сантяго Бернабеу" се изправиха на крака, за да аплодират това, на което току-що бяха станали свидетели. По-циничното и, всъщност, по-точно обяснение на тази гледка би било, че това се случи предимно от саркастичен гняв към унизителното представяне на техния отбор, който чак в 75-ата минута успя да нанесе удар към вратата. Въпреки това е романтично да вярваме, че в този жест е имало поне известна доза признание към гения на Роналдиньо.

Eighteen years ago, Ronaldinho earned a standing ovation from Merengue socios after dismantling Real Madrid at the Bernabeu. Masterclass. https://t.co/kdHafanVsp — Ralph Ganthier (@ralphganthier) November 19, 2023

Като се има предвид колко често именно Кристиано Роналдо се оплакваше от липсата на подкрепа от страна на "кралските" фенове, да се види това да се случва с играч на Барселона е неразбираемо. Тъй като преди това на "Бернабеу" това се беше случвало само с Диего Марадона, това е доказателство колко невероятен беше бразилецът. Две седмици по-късно той заслужено получи първата и единствена за него "Златна топка". Може да се каже, че точно това блестящо представяне му помогна да спечели отличието, макар че изходът вероятно вече беше предрешен.

Що се отнася до този отбор на Барса, той ще завърши сезона там, откъдето го е започна, а именно като най-добрият в Ла Лига. "Галактикос" ще завършат на 12 точки зад тях, като за пореден път не успяват да се мерят с каталунците и техния бразилски гений. Барселона ще бъде коронована и за шампион на Европа. Роналдиньо вдигна прочутия трофей онази майска нощ в Париж, като статутът му на най-добър играч на планетата беше твърдо утвърден. В този мач той не допринесе пряко за нито един от головете, но това нямаше значение, защото представянето му през ноември вече го беше вписало във футболната история. Може би той не притежаваше всеотдайността или дълголетието на Меси или Роналдо, но както доказа нощта на 19 ноември 2005 година, Роналдиньо повече от заслужава да бъде споменаван в едно изречение с тях.

Автор: Дария Алексадрова

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